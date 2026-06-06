Bundesgesetz zur Regulierung Künstlicher Intelligenz in den USA vorgestellt

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Bundesgesetz zur Regulierung Künstlicher Intelligenz in den USA vorgestellt

In den USA wurde ein neuer parteiübergreifender Gesetzentwurf vorgestellt, der darauf abzielt, einen bundesweiten Rahmen für die Regulierung der fortschrittlichsten Modelle Künstlicher Intelligenz (KI) zu schaffen. Das als „Great American AI Act“ betitelte Dokument wurde von dem Republikaner Jay Obernolte und der Demokratin Lori Trahan zur öffentlichen Diskussion eingebracht. Dem Entwurf zufolge müssen Entwickler der leistungsstärksten und komplexesten KI-Systeme die Bundesbehörden regelmäßig über ihre Arbeitsprozesse informieren. Dies berichtet Ixbt.com Bericht .

Das Dokument sieht vor, dass Unternehmen Pläne zur Verringerung schwerwiegender Cybersicherheitsrisiken entwickeln und externe Auditprüfungen zulassen müssen. Außerdem ist die Einrichtung des Zentrums für KI-Standards und Innovationen (CAISI) innerhalb des Nationalen Instituts für Standards und Technologie (NIST) im US-Handelsministerium geplant. Dieses Zentrum wird drei Jahre lang fortschrittliche Modelle bewerten, doch seine Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Dollar muss separat vom Kongress genehmigt werden.

Der umstrittenste Aspekt des Gesetzentwurfs ist der Preemption-Mechanismus, bei dem die bundesweite Regulierung lokale Gesetze der Bundesstaaten übertrifft. Dies könnte zur Aufhebung strengerer Normen führen, die in einigen Bundesstaaten verabschiedet wurden. Laut den Autoren ist das Ziel, das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und technologischer Entwicklung zu wahren und landesweit einheitliche Regeln einzuführen.

Verbraucherschutzorganisationen wie Public Citizen kritisieren die Initiative jedoch scharf und bezeichnen sie als „gefährlich“. Ihrer Ansicht nach berücksichtigt der Entwurf Probleme wie algorithmische Diskriminierung, Betrug und Deepfakes nicht ausreichend. Kritiker befürchten zudem, dass das Gesetz die Position großer Technologiekonzerne wie OpenAI, Meta, Google und Anthropic stärken und sie vor strengerer Kontrolle auf Bundesstaatenebene schützen könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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