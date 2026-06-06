Neues Problem in US-Gerichten: Künstliche Intelligenz erhöht die Anzahl der Klageschriften

Die Zahl der Bürger, die sich vor US-Gerichten ohne Anwalt selbst vertreten, steigt stark an, und Richter führen dies auf die Verbreitung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) zurück. Einer Studie zufolge, die 4,5 Millionen Zivilverfahren von 2005 bis 2026 analysierte, stieg der Anteil der ohne Anwalt eingereichten Klagen von 11 Prozent im Jahr 2022 auf 16,8 Prozent im Jahr 2025. Die Richterin Maritza Braswell aus Colorado betont, dass in Gerichtsdokumenten häufig Stile vorkommen, die für große Sprachmodelle wie ChatGPT typisch sind, sowie erfundene Präzedenzfälle und nicht existierende Zitate. Berichtet von Ixbt.com Bericht .

Forscher des Massachusetts Institute of Technology und der University of Southern California überprüften 1.600 Dokumente mit dem Pangram-Detektor. Die Ergebnisse zeigten, dass zwar nur 1 Prozent der Dokumente im Jahr 2023 Generierungsmerkmale aufwiesen, dieser Wert bis 2026 jedoch auf 18 Prozent stieg. Laut Richtern hat sich die Qualität der Dokumente trotz steigender Menge verbessert. Anträge, die früher aus unleserlicher Handschrift oder verworrenen Argumenten bestanden, werden nun mit Hilfe von Microsoft Copilot systematisch und verständlich gestaltet.

Die Verbesserung der Textqualität wirkt sich jedoch nicht positiv auf den Erfolg in Gerichtsverfahren aus. Parteien ohne Anwalt verlieren weiterhin in Verfahren, an denen professionelle Juristen beteiligt sind. Der Forscher Joshua Levy erklärt, dass der Gerichtsprozess nicht nur aus der Erstellung von Dokumenten besteht und die Textgenerierung nur einen Teil des Problems löst. So stieg die Zahl der über Microsoft Copilot erstellten Klagen in Vermont nach Beiträgen im Netzwerk Reddit von 45 auf 1.100 pro Jahr, die Effektivität blieb jedoch gering.

Derzeit diskutieren US-Gerichte ein neues rechtliches Problem: die Vertraulichkeit der Kommunikation von Nutzern mit Chatbots. Während ein Gericht in Michigan die Korrespondenz mit ChatGPT als Teil der geschützten anwaltlichen Arbeit anerkannte, stellte ein Gericht in New York fest, dass diese Vertraulichkeit nicht für über Claude erstellte Dokumente gilt. Richterin Allison Goddard betont, dass künstliche Intelligenz manchmal den falschen Eindruck erweckt, Chancen auf einen Sieg zu haben, und Menschen so zu unbegründeten Prozesskosten führt.