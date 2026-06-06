Nintendo Switch 2 ändert sich für Europa: Konsole mit austauschbarem Akku

Nintendo bereitet eine modifizierte Version der Switch 2-Konsole für den europäischen Markt vor. Diese Neuerung ermöglicht es Nutzern, den Akku selbstständig auszutauschen, ohne ein Servicecenter kontaktieren zu müssen. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit neuen EU-Vorschriften, die im Februar 2027 in Kraft treten und Hersteller tragbarer Elektronik zur Gewährleistung eines einfachen Akkuwechsels verpflichten. Berichtet von Ixbt.com Bericht .

Aktuelle Switch 2-Prototypen erfordern eine teilweise Demontage zum Akkuwechsel und sind nicht für „Reparaturen zu Hause“ ohne Spezialwerkzeug konzipiert. Europäische Vorschriften zielen darauf ab, diesen Ansatz zu ändern: Geräte müssen so konstruiert sein, dass der Akku ohne Spezialwerkzeug entnommen und wieder eingesetzt werden kann. Nintendo war eines der ersten großen Unternehmen, das die Vorbereitung auf neue Anforderungen in der Spielebranche offen bestätigte.

Laut Nikkei hat das Unternehmen bereits mit der Entwicklung einer speziellen Switch 2-Version für die Europäische Union begonnen. Es wird auch berichtet, dass ähnliche Änderungen die Joy-Con-Controller betreffen könnten, doch diese Information ist noch nicht offiziell bestätigt. Für den europäischen Markt werden neue Modellnummern und eine spezielle „OSM“-Kennzeichnung auf der Verpackung eingeführt, um die aktualisierten Versionen von Standardgeräten zu unterscheiden.

Nintendo hat noch nicht bekannt gegeben, wie diese konstruktiven Änderungen umgesetzt werden oder ob diese Version exklusiv für Europa bleibt oder auch in anderen Märkten erscheint. Die EU-Verordnung gilt für eine breite Palette tragbarer Elektronik, von Tablets bis zu kabellosen Kopfhörern. Für Nutzer bedeutet dies ein praktischeres Servicemodell: abgenutzte Akkus können unabhängig ohne langwierige Reparaturen ausgetauscht werden.