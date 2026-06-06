Xiaomi 17T-Serie startet mit massivem 7000-mAh-Akku

Xiaomi hat neue Details zu seiner kommenden Xiaomi 17T-Smartphone-Serie bekannt gegeben. Diese für den chinesischen Markt konzipierte Flaggschiff-Reihe verfügt über eine deutlich größere Kapazität als frühere Modelle und ist mit einem 7000-mAh-Akku ausgestattet. Dies erhöht die autonome Betriebsdauer der Geräte erheblich. Laut Ixbt.com berichtet .

Die neue Akkutechnologie zeichnet sich durch den höchsten Siliziumanteil (16 %) in der Geschichte von Xiaomi aus. Dies trägt zur Steigerung der Energiedichte bei, wodurch die Akkupacks trotz geringeren Gewichts eine längere Lebensdauer haben. Laut Unternehmen können die Smartphones bei normaler Nutzung bis zu 1,88 Tage durchhalten.

Technisch unterstützt die Xiaomi 17T-Serie 100-W-Kabel- und 50-W-Kabellos-Schnellladen. Am wichtigsten ist, dass der Akku auch nach 1600 Lade-Entlade-Zyklen 80 % seiner Kapazität behält. Dies ermöglicht Nutzern die effiziente Nutzung des Geräts über viele Jahre.

Erinnerung: Die Xiaomi 17T-Serie sollte auf dem globalen Markt mit verschiedenen Akkukapazitäten eingeführt werden, aber die chinesische Version wird bei allen Modellen, einschließlich der Pro-Version, über einen leistungsstarken 7000-mAh-Akku verfügen. Diese Neuigkeit ist ideal für Vielnutzer und diejenigen, die an komplexen Projekten arbeiten.