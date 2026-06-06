„Herrschaft des Pöbels eingedämmt“: Internet in Asad-Kaschmir abgeschaltet

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„Herrschaft des Pöbels eingedämmt“: Internet in Asad-Kaschmir abgeschaltet

Am 5. Juni 2026 wurde die Internetverbindung im pakistanisch verwalteten Staat Asad Jammu und Kaschmir unerwartet vollständig unterbrochen. Der Premierminister der Region, Faisal Mumtaz Rathor, bezeichnete diese Maßnahme als „Ende der Pöbelherrschaft“. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut NetBlocks verschwand die Kommunikation am Vorabend von für den 9. Juni geplanten Massendemonstrationen und Blockaden. Auslöser war das Verbot der Aktivitäten des „Joint Awami Action Committee“ (JAAC) durch die Regierung auf Grundlage von Antiterrorgesetzen.

Das JAAC-Komitee fordert die Regierung auf, die Mehlpreise zu senken, die Stromkosten zu reduzieren und die reservierten Sitze für Flüchtlinge in der Versammlung abzuschaffen. Solche Proteste sind in der Region nichts Neues.

Erinnerung: Im Jahr 2025 führten vom JAAC organisierte Demonstrationen zu Zusammenstößen, Todesopfern und teilweisen Zugeständnissen der Regierung. Diesmal entschieden sich die Behörden für präventive Maßnahmen: Das Internet wurde gesperrt, die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, der Unterricht in Schulen ausgesetzt und Touristen gebeten, die Region zu verlassen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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