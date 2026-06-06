Russlands Satellit Kosmos-1602 verlässt nach 42 Jahren die Umlaufbahn

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Russlands Satellit Kosmos-1602 verlässt nach 42 Jahren die Umlaufbahn

Im Mai 2024 verließen fünf Raumfahrzeuge aus Russland die Umlaufbahn und verglühten in der Atmosphäre. Dies wurde im monatlichen Bericht über Satelliten mit beendeter Mission bekannt gegeben. Obwohl insgesamt 68 Raumfahrzeuge im Mai ihren Betrieb einstellten, erregten die russischen Missionen besondere Aufmerksamkeit, da sie sowohl extrem alt als auch relativ neu waren. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Liste der russischen Raumfahrzeuge, die im Mai ihren Betrieb einstellten, umfasst Kosmos-1602, TUSUR GO, Stratosat TK-1-B, Gorizont und OBZP-1. Das älteste darunter war das 1984 gestartete Raumfahrzeug Kosmos-1602, das sich mehr als 40 Jahre im Weltraum befand. Die übrigen Satelliten gehörten zu modernen experimentellen und praktischen Missionen, einschließlich universitärer und technologischer Projekte.

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Statistik ist die Dominanz der Starlink-Satelliten deutlich sichtbar: 40 Geräte dieses Netzwerks verglühten innerhalb eines Monats. Dennoch wurde die Entsorgung russischer Raumfahrzeuge als eines der bedeutenden Weltraumereignisse des Monats verzeichnet.

Derzeit setzen Russlands zuvor gestartete neue Satelliten ihren Betrieb in der Erdumlaufbahn fort. Experten betonen, dass das Verglühen alter Raumfahrzeuge in der Atmosphäre ein natürlicher Teil des Prozesses zur Reinigung des Weltraums von Schrott ist.

WeltraumRusslandSatellitStarlinkTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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