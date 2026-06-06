Yandex startet interaktives Spiel zu regionalen Dialekten

Anlässlich des Tages der russischen Sprache hat das Yandex-Team auf seiner Startseite ein neues interaktives Projekt vorgestellt, das regionalen Dialekten und einzigartigen Wörtern gewidmet ist. Dieses Spiel ermöglicht es Nutzern, ihr Wissen über den in verschiedenen Regionen Russlands verwendeten Wortschatz zu testen. Wie Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des Projekts wurden 46 ungewöhnliche regionale Wörter ausgewählt, die auf der Analyse von mehr als 3,8 Milliarden anonymen Nachrichten mit dem virtuellen Assistenten Alisa AI seit November 2025 basieren. Die Analysten des Unternehmens ermittelten die Einzigartigkeit jedes Wortes, indem sie die Häufigkeit seiner Verwendung in verschiedenen Regionen verglichen.

Die Teilnehmer des Spiels müssen Wörter aus Buchstaben zusammensetzen, wobei sie auf die bereitgestellten Hinweise zurückgreifen. Nach Abschluss des Spiels können die Teilnehmer ihre Ergebnisse einsehen und sich mit anderen in der offenen Bestenliste messen.

Darüber hinaus bietet die spezielle Website des Projekts ein erklärendes Wörterbuch regionaler Wörter mit Anwendungsbeispielen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Etymologie und die regionalen Merkmale jedes Wortes mit Alisa AI zu diskutieren.