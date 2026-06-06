WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-Funktionen

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WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-Funktionen

Während die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) von Apple näher rückt, werden in der Tech-Welt große Veränderungen erwartet. Die Veranstaltung beginnt am Montag um 10:00 Uhr Pacific Time und wird live über die Apple Developer-App, die Unternehmenswebsite und den YouTube-Kanal übertragen. Der Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz liegt auf einer grundlegenden Überarbeitung des Siri-Sprachassistenten und der Erweiterung von Apple Intelligence. Laut Techcrunch.com berichtet .

Eines der am meisten erwarteten Updates ist eine große KI-gesteuerte Aktualisierung für Siri. Es wird zu einem Assistenten, der Kontext besser versteht, mehrstufige Aufgaben bewältigt und natürlicher mit Apps interagiert. Berichten zufolge wird Siri die Gemini-Technologie von Google nutzen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus berichtet Bloomberg, dass eine eigenständige Siri-App eingeführt werden könnte, die mit ChatGPT, Claude und Gemini konkurrieren kann.

Im Rahmen von Apple Intelligence wird auch die Fotos-App deutlich intelligenter. Benutzer können Fotos bearbeiten, unerwünschte Objekte entfernen und intelligente Vorschläge nutzen, indem sie Anfragen in natürlicher Sprache senden. Die Kamera-App erhält einen neuen Bereich „Visual Intelligence“, der die Objekterkennung über Google Image Search ermöglicht. Zudem wird die Image Playground-App mit hochwertiger Bildgenerierung und neuen künstlerischen Stilen erweitert.

Auch andere Teile des Systems sollen interessante Funktionen erhalten. So wird die Wallet-App die Möglichkeit zum Aufteilen von Rechnungen durch Scannen von Quittungen einführen. Im App Store könnten KI-Agenten eingeführt werden, die Aufgaben wie Buchungen oder Dokumentenverwaltung für Benutzer erledigen. Zudem werden KI-Hintergrundbilder, die auf die Stimmung des Benutzers abgestimmt sind, und die Genmoji-Funktion, die Emojis auf Textbasis vorschlägt, für Benutzer verfügbar sein.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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