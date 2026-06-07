Solidion stellt neuen Akku vor, der bei -80 °C funktioniert

Solidion Technology mit Sitz in Dallas, USA, hat eine neue Art von Akkus namens Generation Extreme-Climate Battery (Gen-ECB) vorgestellt. Diese Entwicklung ist hauptsächlich für den Einsatz im Weltraum vorgesehen und soll Satelliten, Mondinfrastruktur, gesteuerte Missionen und zukünftige orbitale Rechenzentren für künstliche Intelligenz mit Energie versorgen. Laut Ixbt.com Bericht .

Die Hauptidee des Gen-ECB-Projekts besteht darin, eine Batterie zu entwickeln, die unter extremen Bedingungen stabil arbeitet: im Vakuum, bei starken Temperaturschwankungen, unter Strahlungseinfluss und bei starken Vibrationen während Raketenstarts. Die neuen Akkus basieren auf Lithium-Metall-Zellen und Graphenmaterialien.

Graphen hilft dank seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und Strahlungsbeständigkeit, das Temperaturregime des Systems besser zu steuern und die Stabilität in komplexen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Laut den bekanntgegebenen technischen Spezifikationen kann die Batterie effektiv in einem Temperaturbereich von -80 °C bis +60 °C arbeiten.

Solidion arbeitet derzeit auch an Modifikationen, die für noch härtere Bedingungen des tiefen Weltraums ausgelegt sind. Zu den potenziellen Anwendungsbereichen gehören Rechenzentren für künstliche Intelligenz in niedrigen Umlaufbahnen, Mondbasen und Rover. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen eine Linie von Lithium-Metall- und Lithium-Schwefel-Batterien mit einer Energiedichte von über 380 Wh/kg.