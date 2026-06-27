Die Integration digitaler Technologien in der Luftfahrt erreicht eine neue Stufe. Alaska Airlines, eine der größten US-Fluggesellschaften, hat die Installation von Starlink-Satelliteninternet in all seinen 91 Regionalflugzeugen vollständig abgeschlossen. Dieser Schritt ermöglicht es Passagieren, während des Fluges ein Hochgeschwindigkeitsnetz zu nutzen, als wären sie am Boden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten heißt es.

Laut ixbt.com haben Alaska Airlines und ihre Tochtergesellschaft Hawaiian mittlerweile insgesamt fast 150 Flugzeuge mit dem Starlink-System ausgestattet. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Service für Mitglieder des Atmos Rewards-Treueprogramms völlig kostenlos ist. Dies ist Teil der Strategie der Fluggesellschaft, den Kundenstamm zu erweitern und die Servicequalität zu verbessern.

Die Starlink-Technologie unterscheidet sich vom herkömmlichen Flugzeug-Internet durch ihre minimale Latenz und hohe Durchsatzkapazität. Die Download-Geschwindigkeit an Bord kann bis zu 500 Mbps erreichen, während die Upload-Geschwindigkeit bis zu 70 Mbps betragen kann. Solche Werte ermöglichen es Passagieren, selbst über den Wolken per Videocall zu kommunizieren, Online-Spiele zu spielen und hochwertige Videos anzusehen.

Die Starlink-Revolution in der globalen Luftfahrt

Diese Technologie, die von SpaceX unter der Leitung von Elon Musk bereitgestellt wird, gewinnt schnell an Popularität. Nicht nur Alaska Airlines, sondern auch Southwest Airlines hat erste Flugzeuge mit Starlink ausgestattet und den Flugbetrieb aufgenommen. Zudem haben United Airlines auf Langstreckenflügen und die spanische Fluggesellschaft Iberia auf kommerziellen Routen mit der Einführung des Systems begonnen.

Derzeit kooperiert Starlink-Internet mit 41 Fluggesellschaften weltweit. Die Gesamtzahl der in das Programm aufgenommenen Flugzeuge hat 7.000 überschritten. Dies deutet darauf hin, dass Satelliteninternet in naher Zukunft zu einem integralen Bestandteil der Luftfahrtindustrie werden wird.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Reisende und Nutzer internationaler Flüge von Bedeutung. Die Einführung solcher Technologien durch globale Fluggesellschaften verschärft den Wettbewerb und wird im Laufe der Zeit auch Betreiber anregen, die in zentralasiatischen Richtungen fliegen, auf ähnlich hohe Standards umzustellen.

Die Geschäftsführung der Alaska Air Group hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Unternehmen plant, bis 2027 alle seine über 400 Flugzeuge vollständig mit dem Starlink-System auszustatten. Eine Besonderheit des Systems ist, dass es auch vor dem Start und nach der Landung unterbrechungsfrei weiterarbeitet.