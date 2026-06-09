Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt

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Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt

Fotos und technische Spezifikationen des Honor X80 Pro Max Smartphones, dessen offizielle Ankündigung für Juni erwartet wird, sind im Internet aufgetaucht. Das Hauptmerkmal des Geräts ist ein 11.000 mAh Akku, eine der höchsten Kapazitäten unter beliebten Herstellern. Dennoch behält das Neuheit ein relativ dünnes Gehäuse und 90 W Schnellladetechnologie bei. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut durchgesickerten Informationen wird das Smartphone mit einem 6,8-Zoll-OLED-Display mit sehr dünnen Rahmen ausgestattet sein. Die Bildschirmauflösung beträgt 2788 x 1280 Pixel (1,5K). Das Gerät basiert auf dem neuen Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 Chipsatz, der im Mai vorgestellt wurde. Der Honor X80 Pro Max wird voraussichtlich das erste Smartphone der Welt sein, das auf dieser Plattform läuft.

Die veröffentlichten Bilder zeigen eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher, die MagicOS 10 auf Basis von Android 16 ausführt. Es wird auch berichtet, dass das Gehäuse wassergeschützt und stoßfester ist.

Die Rückseite des Smartphones besteht aus Kunstleder und verfügt über ein zweifarbiges Design mit orangen Akzenten. Auf der Rückseite befindet sich ein großes kreisförmiges Kameramodul, das vorläufigen Daten zufolge einen 50 MP Hauptsensor enthält.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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