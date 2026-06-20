Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher

Während des Spiels gegen Kolumbien gehörten zu den Unterstützern der usbekischen Nationalmannschaft nicht nur Fans, sondern auch eine Katze.

In einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video ist zu sehen, wie eine Hauskatze den Blick nicht vom Fernsehbildschirm abwendet und das Spiel mit großem Interesse verfolgt.

Das Video verbreitete sich in kurzer Zeit rasant und sorgte für tausende Aufrufe und Kommentare. Die Nutzer diskutieren scherzhaft über die „ernste Einstellung“ der Katze zum Spiel.

Kommentare wie „Nicht nur Menschen, sondern auch Katzen fiebern mit unserer Nationalmannschaft mit“, „Die Weltmeisterschafts-Aufregung hat jeden gleichermaßen gepackt“ und „Der treueste Fan wurde gefunden“ finden sich unter dem Video.