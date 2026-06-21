Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung

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Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung

In Schweden wurde ein ungewöhnliches Projekt gestartet, das Ökologie und Innovation verbindet. Das Startup Corvid Cleaning hat eine neue Methode zur Straßenreinigung eingeführt, bei der Krähen diese Aufgabe übernehmen.

Im Rahmen des Projekts sammeln speziell trainierte Krähen Zigarettenkippen vom Boden auf und werfen sie in spezielle Automaten. Für jede „Reinigung“ werden die Vögel mit Futter belohnt und erhalten so eine Art „Lohn“.

Experten betonen, dass Krähen sehr intelligent sind und schnell lernen. Sie meistern neue Aufgaben in kurzer Zeit und festigen diese Fähigkeiten sogar, indem sie das Verhalten anderer Krähen beobachten und imitieren.

Durch dieses Projekt werden mehrere Probleme gleichzeitig gelöst: Die Straßen bleiben sauber, die Kosten für die städtischen Dienste sinken und die Krähen verrichten eine nützliche „Arbeit“.

Interessanterweise heißt es, dass dieses Experiment in Zukunft auch in anderen Städten angewendet werden könnte. Wenn das Projekt erfolgreich bleibt, könnten Krähen zu „Öko-Mitarbeitern“ werden, die den Menschen helfen.

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Charos
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