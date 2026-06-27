Avito vereinfacht den Verkauf von Kleidung mithilfe von AI

Avito, eine der größten Kleinanzeigen-Plattformen Russlands, hat eine neue Funktion eingeführt, die den Prozess des Kleiderverkaufs für Nutzer grundlegend verändert. Dieses Tool namens „Razberyom garderob“ (Garderobe ausmisten) ermöglicht es, mithilfe von AI aus nur einem einzigen Foto eine vollständige Produktkarte zu erstellen. Diese Neuerung spart nicht nur Zeit, sondern beseitigt auch Komplexitäten beim Erstellen von Anzeigen. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten gibt.

Das System basiert auf dem A-Vision Multimodal-Modell, einer Eigenentwicklung des Unternehmens. Im Gegensatz zu früheren Algorithmen stützt sich der neue Service nicht auf vom Nutzer eingegebenen Text, sondern analysiert das Bild, um Kategorie, Marke, Farbe, Größe und Zustand des Artikels unabhängig zu bestimmen. Dies macht das manuelle Ausfüllen von Dutzenden von Feldern für den Verkäufer überflüssig.

Technologische Möglichkeiten und Effizienz

Laut ixbt.com haben Nutzer während der Testphase der neuen Funktion über 100.000 Anzeigen speziell mithilfe von AI geschaltet. Bemerkenswert ist, dass in der Hälfte der Fälle die Verkäufer keinerlei Änderungen an den vom System erstellten Beschreibungen und Merkmalen vornahmen. Dies belegt, wie präzise die Technologie arbeitet.

Der Prozess der Anzeigenerstellung per Smartphone hat sich nun um 40 Prozent beschleunigt. Alle Informationen werden fertig aufbereitet auf einem Bildschirm präsentiert, und der Nutzer hat die Möglichkeit, diese vor der Veröffentlichung zu bearbeiten. Zudem analysiert das System die Preise ähnlicher Produkte auf der Plattform und schlägt dem Verkäufer den optimalen Preis vor.

Anpassung an Heimfotos

AI-Modelle werden normalerweise mit hochwertigen Studiofotos trainiert, doch gewöhnliche Nutzer verwenden oft Bilder mit schlechter Beleuchtung oder aus ungünstigen Winkeln. Daher haben Avito-Ingenieure das A-Vision-Modell mithilfe von LoRA-Adaptern speziell darauf angepasst, Fotos unter häuslichen Bedingungen zu verstehen.

Derzeit ist dieser Service nur über die mobile App verfügbar. Er ist in den Kategorien für Damen-, Herren- und Kinderbekleidung aktiv. In Zukunft plant das Unternehmen, diese Technologie auf andere Produktkategorien auszuweiten, einschließlich Schuhen und Accessoires.

Solche technologischen Lösungen sind auch für Plattformen wie OLX, die auf dem usbekischen Markt tätig sind, sehr relevant. Die Integration von AI in den E-Commerce verbessert nicht nur das Nutzererlebnis, sondern hebt auch die Qualität der Inhalte auf der Plattform auf ein professionelles Niveau.