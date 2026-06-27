Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Frankreich und Norwegen im Rahmen der WM-Qualifikation endete mit einem unerwarteten Ergebnis. Während viele Fans ein Duell zwischen Kylian Mbappe und Erling Haaland erwarteten, stahl sich PSG-Star Ousmane Dembele die Show. Sein brillantes Spiel in der ersten Halbzeit und ein schneller Hattrick sicherten den Sieg für die "Les Bleus". Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com nahm Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken trotz der Chance auf die Gruppenführung eine starke Rotation im Kader vor. Dass die Hauptstars Erling Haaland und Martin Odegaard auf der Ersatzbank Platz nahmen, kostete die Skandinavier teuer. Frankreich hingegen erhöhte von den ersten Minuten an den Druck.

Dembeles 32-Minuten-Benefiz

Bereits in der 6. Minute verwandelte Ousmane Dembele einen Pass von Kylian Mbappe in ein Tor. Nachdem er den Verteidiger mit einer eleganten Bewegung hinter sich gelassen hatte, zielte der Stürmer präzise in die lange Ecke. Kurz darauf fungierte Mbappe erneut als Vorlagengeber, und Dembele erhöhte durch einen curling Shot von außerhalb des Strafraums auf 2:0.

Die norwegische Nationalmannschaft schaffte es durch ein Tor von Thelo Aasgard, den Rückstand zu verkürzen und weckte Hoffnung auf eine Rückkehr ins Spiel. Doch Dembele vollendete vor der Pause seinen Hattrick mit einem dritten Treffer. Unbedrängt im Strafraum zielte er mit seinem linken Fuß genau in die untere Ecke.

Zweite Halbzeit und Endergebnis

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Norwegen eine gute Gelegenheit, den Rückstand weiter zu verringern. Der Schiedsrichter pfiff einen Elfmeter, nachdem Theo Hernandez im eigenen Strafraum gefoult hatte. Doch Torhüter Mike Maignan parierte den Schuss von Jorgen Strand Larsen und bewahrte sein Team vor einem fast sicheren Gegentor. Diese Situation prägte den weiteren Spielverlauf.

Kurz vor Spielende setzte das junge Talent Desire Doue per Kopf das Endergebnis fest. Dieser Sieg ermöglichte es Frankreich, den ersten Platz in der Gruppe J zu festigen. Norwegen verlor aufgrund der Entscheidung, die Schlüsselspieler auf der Bank zu lassen, wichtige Punkte.

Für Fußballfans in Usbekistan zeigte dieses Spiel erneut das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball. Insbesondere Ousmane Dembeles konstante Form und sein Zusammenspiel mit Kylian Mbappe lassen darauf schließen, dass dies die Hauptwaffe der französischen Nationalmannschaft in kommenden Turnieren sein wird.