Ehemalige Starlink-Ingenieure gründen Eclipse Space: Satelliten nach dem Apple-Modell

Eine Gruppe erfahrener Ingenieure, die an der Entwicklung und Erweiterung des Starlink-Projekts von SpaceX beteiligt waren, hat ein neues Startup namens Eclipse Space angekündigt. Das Unternehmen zielt darauf ab, Regierungen und großen Konzernen eine Serie von fertigen und einfach zu bedienenden Satelliten bereitzustellen, ähnlich wie beim iPhone. Dies berichtete ixbt.com. Bericht mitteilt.

Eclipse Space nahm seine Tätigkeit vor einem Jahr in Redmond, Washington, auf — genau in der Region, in der Starlink-Geräte hergestellt werden. Der Gründer und CEO des Startups, Derek Wirth, arbeitete zuvor als Engineering Manager für Satelliten-Nutzlasten bei SpaceX. Seinen Angaben zufolge werden die ersten Hardware-Produkte des Unternehmens bereits in diesem Jahr an Kunden ausgeliefert.

Ein neuer Ansatz in der Produktion

Während SpaceX ein vertikal integriertes Modell nutzt und alle Prozesse unter eigener Kontrolle behält, hat Eclipse Space einen völlig anderen Weg gewählt — einen, der typisch für Apple ist. In diesem Modell entwickelt das Startup die Satellitenarchitektur, besitzt das geistige Eigentum und plant die Produktionsprozesse, überträgt die eigentliche Montage jedoch an regionale Partner.

Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, über ihr eigenes privates Satellitennetzwerk zu verfügen, ohne eine riesige Infrastruktur im Ausmaß von SpaceX aufbauen zu müssen. Derzeit beschäftigt das Startup fast 30 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte Spezialisten direkt aus dem Starlink-Projekt sind. Darunter befinden sich leitende Ingenieure für Phased-Array-Antennen, Software und Energiesysteme.

Technische Möglichkeiten und Zukunftspläne

Der erste vollständige Demo-Satellit des Unternehmens soll 2027 in die Umlaufbahn gebracht werden. Dieses Gerät wird auf einer Plattform mit einem Gewicht von weniger als 100 kg basieren und mit einem Strahlungsdosensensor sowie Instrumenten zur Messung von Plasmaparametern ausgestattet sein. Operative Satelliten werden folgende technische Merkmale aufweisen:

Phased-Array-Antennen im S-Band;

Inter-Satelliten-Kommunikationsverbindungen im V-Band;

Energiesysteme mit einer Leistung von bis zu 8 kW;

Direct-to-Device-Technologie zur direkten Verbindung mit Smartphones.

Derek Wirth betonte, dass das aktuelle Marktmodell die Satelliteninfrastruktur in den Händen weniger Staaten und Betreiber konzentriert. Andere Länder sind gezwungen, fremde Netzwerke auf Mietbasis zu nutzen. Eclipse Space möchte diese Abhängigkeit beseitigen und jedem Staat helfen, sein eigenes unabhängiges Weltraumnetzwerk aufzubauen.

In Zukunft plant das Startup, seine Technologien auf Breitband-Internet und sogar orbitale Rechenzentren (Data-Centers) auszuweiten. Mit einer einzigen Falcon 9 Rakete können mehr als 20 Geräte des Unternehmens in den Weltraum befördert werden, was die wirtschaftliche Effizienz des Projekts sicherstellt.