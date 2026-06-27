Cannavaro: „Wir werden alles geben, um den Kongo zu besiegen“

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, nahm an einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo teil und äußerte sich zum kommenden Duell.

Der italienische Spezialist betonte, dass der Gegner eine erfahrene und physisch starke Mannschaft sei. Dennoch erklärte er, dass die usbekische Nationalmannschaft nur mit dem Ziel des Sieges auf den Platz gehen werde.

"Kongo ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben Erfahrung und ihre Spieler sind physisch gut vorbereitet. Aber wir werden versuchen, sie zu besiegen", sagte Cannavaro.

Nach Ansicht des Cheftrainers könnte sich das Spiel gegen Kongo von den ersten beiden Partien unterscheiden, da Usbekistan in den ersten Runden gegen einige der weltweit stärksten Gegner antrat.

"Das morgige Spiel wird anders sein. Wir haben bereits gegen zwei Gegner auf sehr hohem Niveau gespielt. Auch die letzte Begegnung war nicht einfach. Wir haben sie detailliert analysiert", fügte er hinzu.

Cannavaro ging auch auf die Torhüterfrage ein und betonte, dass Otkir Yusupov im ersten Spiel eine gute Leistung gezeigt habe.

"Yusupov hat im ersten Spiel gut gespielt. Wir wollten einfach auch unserem anderen Torhüter eine Chance geben. Wir haben drei hochklassige Torhüter in unserem Kader", sagte der Trainer.

Er erklärte, dass das Trainerteam versuche, so vielen Spielern wie möglich einen Einsatz bei der Weltmeisterschaft zu ermöglichen.

"Ich bemühe mich, jedem eine Chance zu geben, da die bei einer Weltmeisterschaft gesammelte Erfahrung für jeden Spieler sehr wichtig ist", schloss Fabio Cannavaro.

Die usbekische Nationalmannschaft wird gegen DR Kongo antreten, um ihren ersten Sieg im Turnier zu erringen und den Fans ein würdiges Ergebnis zu präsentieren.