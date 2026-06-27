Novak Djokovic wird Berater einer großen Investmentfirma

Die Tennislegende Novak Djokovic ist in einer unerwarteten Rolle aufgetreten: Er wurde zum globalen strategischen Berater der renommierten US-Private-Equity-Firma General Atlantic ernannt. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft nicht nur das Geschick des Sportlers auf dem Platz, sondern auch seinen Einfluss und seine strategischen Visionen in der Geschäftswelt auf eine neue Stufe heben wird. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut einer offiziellen Mitteilung von General Atlantic wird Djokovic eng mit der Unternehmensführung, den Portfoliounternehmen und den Investoren zusammenarbeiten. Er wird dabei helfen, die Führungskompetenz, Resilienz und den Innovationsansatz, die er während seiner jahrelangen professionellen Karriere entwickelt hat, auf Geschäftsprozesse zu übertragen. Bloomberg berichtet, dass diese Ernennung kurz vor der Teilnahme des serbischen Tennisspielers am Wimbledon-Turnier bekannt gegeben wurde.

Gesunder Lebensstil und Sportinvestitionen

Djokovics Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen ist kein Zufall. In den letzten Jahren hat der Sportler aktiv in Start-ups in den Bereichen Healthy Living und Wellness investiert. Insbesondere investierte er 2023 in die Marke Waterdrop und gründete 2024 sein eigenes Unternehmen für bioaktive Nahrungsergänzungsmittel, SILA. Zu seinem Portfolio gehören auch Marken wie Cob Foods und Incrediwear.

General Atlantic beabsichtigt, Djokovics weitreichendes Netzwerk zu nutzen, um seinen Anteil im Gesundheits- und Fitnesssektor auszuweiten. Die Unternehmensleitung ist überzeugt, dass die Erfahrung des Tennisspielers ein wichtiger Faktor bei der Identifizierung neuer vielversprechender Projekte und der Entwicklung bestehender Unternehmen sein wird.

Reformen in der Tenniswelt

Der CEO des Unternehmens betonte in einem Interview mit Bloomberg, dass Novak Djokovic eine ganz eigene und entschlossene Sicht auf die Reform des Profitennis habe. Dies könnte in Zukunft neue Türen für General Atlantic und den Tennisspieler öffnen, um große Investitionen in die Sportindustrie zu tätigen.

In den letzten zwei Jahren hat General Atlantic sein Interesse am Sportsektor deutlich gesteigert. Das Unternehmen hält bereits Anteile an mehreren Fußballclubs, Sportstadien und Medienagenturen. Die Partnerschaft mit Djokovic verstärkt den Trend, dass Private-Equity-Fonds in die Welt des Tennis vordringen. Währenddessen bereitet sich der Sportler selbst intensiv darauf vor, seinen 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen.