US-Regierung schränkt neue GPT-5.6 Modelle von OpenAI ein

Das führende KI-Unternehmen OpenAI ist bei der Veröffentlichung seiner neuesten und leistungsstärksten Modellgeneration — der GPT-5.6 Serie — auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen. Auf Verlangen der US-Regierung wurde der Zugang zu dieser Technologie vorerst auf einen kleinen Kreis "vertrauenswürdiger Partner" beschränkt. Diese Entscheidung hat die Debatte zwischen KI-Sicherheit und staatlicher Kontrolle auf eine neue Stufe gehoben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die neue GPT-5.6-Linie umfasst drei Hauptmodelle: Sol, das als fortschrittlichstes Flaggschiff des Unternehmens gilt; Terra, ausbalanciert für tägliche Aufgaben; sowie das schnelle und kostengünstige Luna-Modell. Obwohl das Sol-Modell die höchsten Benchmarks in der Geschichte von OpenAI erreicht, hat die Donald-Trump-Administration die allgemeine Veröffentlichung aller drei Modelle vorübergehend eingeschränkt. Laut ixbt.com sind diese Beschränkungen Teil einer Strategie zur Verstärkung der staatlichen Kontrolle über KI-Systeme.

GPT-5.6 Funktionen und Wettbewerb

Vertreter von OpenAI betonen, dass das GPT-5.6 Sol-Modell beispiellose Ergebnisse in den Bereichen Programmierung, Biologie und Cybersicherheit zeigt. Es wurde ein "Ultra"-Modus eingeführt, der mehrere Sub-Agenten koordiniert, um komplexe Aufgaben zu lösen. Zudem hat dieses Modell im Vergleich zum Claude Mythos 5 Modell von Anthropic höhere Ergebnisse beim Codieren erzielt und soll zudem wesentlich effizienter im Ressourcenverbrauch sein.

Die staatliche Intervention beschränkt sich nicht nur auf OpenAI. Nachdem Anthropic kürzlich sein leistungsstärkstes Fable 5 Modell vorgestellt hatte, ordnete die Regierung ein Verbot des Zugriffs für ausländische Staatsbürger an. Infolgedessen war Anthropic gezwungen, das Modell vollständig abzuschalten. Solche Vorfälle führen zu Missverständnissen zwischen Technologieunternehmen und dem Weißen Haus.

Staatliche Kontrolle und zukünftige Risiken

Laut dem ehemaligen OpenAI-Berater Dean Ball führt die Forderung der Regierung, neue Modelle 30 Tage vor der Veröffentlichung zur Prüfung einzureichen, faktisch zu einem System der "obligatorischen Lizenzierung". Er warnt, dass Verzögerungen in den Prozessen ohne klare Sicherheitsstandards dazu führen könnten, dass die USA im KI-Wettlauf hinter China zurückfallen und Milliardeninvestitionen in diesem Bereich gefährdet werden.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung verbarg OpenAI nicht seine Unzufriedenheit mit der Situation, obwohl man mit der Regierung kooperiere. Unternehmensvertreter betonen, dass solche Beschränkungen nicht zur dauerhaften Norm werden dürfen. Ihrer Meinung nach behindert es den technologischen Fortschritt, wenn die besten Werkzeuge Nutzern, Entwicklern und Cybersicherheitsexperten vorenthalten werden.

Derzeit arbeitet OpenAI mit der Regierung an neuen Cybersicherheitsvorschriften. Das Unternehmen hofft, dass die GPT-5.6 Modelle in den kommenden Wochen einer breiteren Nutzerbasis zur Verfügung gestellt werden. Die Frage, inwieweit die Entwicklung von KI unter staatlicher Kontrolle stehen sollte, bleibt jedoch offen.