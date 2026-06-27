Odil Hamrobekov: „Wir werden gegen Kongo alles geben“

Odil Hamrobekov, Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich vor dem wichtigen dritten Spieltag der Weltmeisterschaft 2026 gegen die Demokratische Republik Kongo.

In einem Interview mit dem Pressedienst des usbekischen Verbandes betonte der 30-jährige Fußballer, dass die Begegnungen mit den stärksten Spielern der Welt bei der WM eine große Erfahrung für das Team darstellen.

"Wir hatten die Gelegenheit, gegen die besten Fußballer der Welt zu spielen. Ich denke, wir haben viel Erfahrung gesammelt. Wir spüren zum ersten Mal das Niveau einer Weltmeisterschaft, und das hinterlässt einen sehr starken Eindruck", sagte Hamrobekov.

Gleichzeitig gab der Mittelfeldspieler zu, dass die Ergebnisse der ersten Spiele weder die Spieler noch die Fans zufriedenstellten. Seiner Meinung nach wird diese Weltmeisterschaft als wichtige Schule für die zukünftige Teilnahme des Teams an internationalen Wettbewerben dienen.

"Nur die Ergebnisse stellen uns und die Fans nicht zufrieden. Aber diese WM ist eine große Schule für unsere zukünftige Teilnahme an der Asienmeisterschaft und anderen internationalen Turnieren. Besonders für die jungen Spieler, die uns begleitet haben, ist dies sehr wertvoll", fügte er hinzu.

Hamrobekov erklärte, dass die Chancen für Usbekistan, in die Play-off-Runde einzuziehen, zwar sehr gering seien, das Team aber versuchen werde, diese bis zum Ende zu nutzen.

"Bis zu unserem Spiel wird vieles klarer werden. Wir werden versuchen, selbst die kleinste Chance maximal zu nutzen. Wenn wir in die nächste Runde einziehen können, wäre das eine große Freude für unser Volk. Wir wollen die Gruppe mit guten Erinnerungen verlassen", sagte der Spieler.

Der Nationalspieler betonte, dass im Spiel gegen DR Kongo beide Seiten nur auf den Sieg aus sein werden.

"Ich glaube, dass das Team, das mental und physisch besser vorbereitet ist, sein Ziel erreichen wird. Wir werden alles geben. Wir müssen dieses Spiel so angehen, als wäre es das letzte unserer Karriere. Ich hoffe, dass das Ergebnis so ausfällt, wie wir es uns wünschen", betonte Hamrobekov.

Er sagte zudem, er sei stolz darauf, dass Usbekistan durch die Weltmeisterschaft weltweit noch besser bekannt wird.

Zur Erinnerung: Das Spiel zwischen Usbekistan und DR Kongo beginnt am 28. Juni um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit. Derzeit hat der afrikanische Vertreter 1 Punkt, während die von Fabio Cannavaro geführte usbekische Nationalmannschaft noch keinen Punkt erzielen konnte.