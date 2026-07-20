Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones

Das neue Produkt von Honor, das in der Technologiewelt für großes Aufsehen sorgt – das Honor Robot Phone – ist unerwartet in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dieses innovative Gerät wurde in den Händen des spanischen Nationalspielers Eric Garcia gesehen, als er den Sieg der Mannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 feierte. Dieses Ereignis ermöglichte es, nicht nur das Design des neuen Smartphones zu sehen, sondern auch sein Hauptmerkmal: die robotisierte Kamera in Aktion. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In den im Internet verbreiteten Videos ist zu sehen, wie der Fußballer feierliche Momente festhält, während die mechanische Kamera des Geräts mithilfe eines eingebauten Gimbals die Personen im Bild automatisch verfolgt und sich selbst dreht. Der bekannte Insider Ice Universe bezeichnete dieses Gadget als den "Hauptgewinner der Weltmeisterschaft". Später veröffentlichte auch Honor das Video auf seinen offiziellen Seiten und ging humorvoll mit der Situation um.

Revolutionäre 4D-Kamera und technische Spezifikationen

Der größte Vorteil des Honor Robot Phone ist seine 4D-Kamera, die sich um 360 Grad drehen kann. Diese Technologie sorgt dafür, dass das Motiv immer in der Bildmitte bleibt, was besonders bei dynamischen Bewegungen und öffentlichen Veranstaltungen hilfreich ist. Dank des mechanischen Gimbals kann das Gerät flüssige Videos in Profiqualität ohne externe Stabilisatoren liefern.

Auch die technischen Daten des Smartphones deuten darauf hin, dass es zum Premium-Segment gehört. Berichten zufolge ist es mit dem neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor ausgestattet. Dies stellt sicher, dass das Gerät bei der Verarbeitung komplexer AI-Algorithmen und hochauflösender Bilder mit maximaler Geschwindigkeit arbeitet. Es wird zudem erwartet, dass das Hauptkameramodul über einen 200 MP Sensor verfügt.

In Anbetracht der starken Position der Marke Honor auf dem Smartphone-Markt ist das Erscheinen dieses Modells sicherlich auch für lokale Technikbegeisterte interessant. Obwohl das Gerät zu einem sehr hohen Preis angeboten wird, könnte seine robotisierte Funktion neue Horizonte für Content Creator und Vlogger eröffnen.

Das Unternehmen hat nun mit der Annahme von Vorbestellungen für dieses ungewöhnliche Smartphone begonnen. Der Verkaufsstart des Honor Robot Phone ist für nächsten Monat geplant. Ein solches High-Tech-Gadget wird jedoch nicht günstig sein: Laut ixbt.com beginnt der Einstiegspreis des neuen Modells bei 2200 Dollar, was es zu einem der teuersten und exklusivsten Flaggschiffe auf dem Markt macht.