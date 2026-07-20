Neue Funktion im Telegram Messenger: Pavel Durov kündigt "Karussell"-Format an

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Neue Funktion im Telegram Messenger: Pavel Durov kündigt "Karussell"-Format an

Telegram-Gründer Pavel Durov hat die Einführung einer neuen Komfortfunktion für Nutzer bekannt gegeben: das "Karussell". Mit dieser Neuerung können Nutzer nun mehrere Fotos oder Videos in einer einzigen, geordneten und durchblätterbaren Galerie innerhalb einer Nachricht zusammenfassen. Es wird erwartet, dass diese Funktion den Austausch visueller Inhalte auf der Plattform auf ein neues Niveau hebt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Arbeitsmechanismus der neuen Funktion ist sehr einfach und intuitiv gestaltet. Nachdem der Nutzer mehrere Mediendateien aus der Galerie ausgewählt hat, muss er lediglich über ein spezielles Menü die Option "Als Karussell anzeigen" (Show as carousel) aktivieren. Die gesendeten Bilder erscheinen daraufhin in einer Reihenfolge als zusammenhängender Block.

Neue Möglichkeiten bei visuellen Inhalten

Als Pavel Durov auf seinem offiziellen Kanal ein Demo-Video der neuen Funktion veröffentlichte, kommentierte er die Änderung mit Humor. Seiner Aussage nach mag dies ein kleiner Schritt für den Nachrichtenaustausch sein, aber ein "riesiger Sprung, um Katzenfotos in Präsentationen zu verwandeln". Mit diesem Satz deutete Durov an, dass sich Telegram nicht nur zu einem einfachen Kommunikationsmittel, sondern zu einem Werkzeug für professionelle und ästhetische Inhalte entwickelt.

Laut Ixbt.com ist dieses Update besonders für Blogger, Marketer und Nutzer nützlich, die Produktbewertungen auf ihren Kanälen veröffentlichen. Früher wurden mehrere Bilder als allgemeine Sammlung (Album) angeordnet, was manchmal die visuelle Ordnung stören konnte. Jetzt steht jedes Bild einzeln im Fokus.

Auch für Nutzer in Usbekistan ist Telegram das wichtigste Kommunikations- und Informationsmedium. Für lokale Unternehmer und kommerzielle Kanäle ermöglicht das "Karussell"-Format die ansprechende Präsentation von Produktkatalogen. Dies zeigt, dass die Plattform zunehmend Funktionen eines sozialen Netzwerks übernimmt und nicht mehr nur ein reiner Messenger ist.

Derzeit wird die Funktion schrittweise mit den neuesten App-Updates ausgerollt. Nutzern wird empfohlen, die Telegram-App über den App Store oder Google Play auf die neueste Version zu aktualisieren, um die neue Funktion nutzen zu können. Zukünftig ist geplant, dieses Format weiter zu verbessern und um zusätzliche interaktive Elemente zu ergänzen.

TelegramPavel DurovTechnologieKarussellUpdate
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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