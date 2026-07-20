Taiwanische Regierung zwingt TSMC zur Energieunabhängigkeit

TSMC, der weltweit größte Halbleiterhersteller, verbraucht fast 9 Prozent des gesamten Stroms auf Taiwan. Daher bereitet die lokale Regierung einen neuen Gesetzentwurf vor, der große Industrieunternehmen dazu verpflichten soll, eigene Energiequellen zu schaffen. Diese Maßnahme soll die Belastung des allgemeinen Stromnetzes der Insel verringern und die Stabilität der strategischen Produktion gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com plant die taiwanesische Verwaltung Änderungen am Energy Management Act. Gemäß den neuen Regeln müssen große Industrieanlagen mit einer Verbrauchskapazität von über 5 MW über eigene Erzeugungskapazitäten und Energiespeichersysteme verfügen. Am wichtigsten ist, dass mindestens 10 Prozent ihres Gesamtverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen stammen müssen.

Energiekrise und Halbleitersicherheit

TSMC verbraucht derzeit durchschnittlich 25,55 Milliarden kWh Strom pro Jahr. Mit der steigenden Nachfrage nach AI-Chips, Rechenzentren und moderner Elektronik wächst dieser Wert weiter. Eine stabile Stromversorgung ist für die Halbleiterindustrie lebenswichtig, da moderne Fabriken rund um die Uhr (24/7) in Betrieb sind.

Die Besonderheit des technologischen Prozesses besteht darin, dass selbst kurzzeitige Stromausfälle dazu führen können, dass Tausende von Chips auf den Produktionslinien unbrauchbar werden, was für das Unternehmen Verluste in Millionenhöhe bedeutet. Frühere große Stromausfälle in Taiwan haben gezeigt, wie abhängig und anfällig hochpräzise Produktionssysteme von externen Netzen sind.

TSMC hat derzeit eine Reihe von Verträgen für Offshore-Windenergieprojekte unterzeichnet und mit der Umstellung auf grüne Energie begonnen. Die neuen gesetzlichen Anforderungen erfordern jedoch erhebliche Investitionen des Unternehmens, um zusätzliche Erzeugungsanlagen und große Batteriespeicher auf dem eigenen Gelände zu errichten.

Produktionskapazitäten und Zukunftsaussichten

TSMC verfügt derzeit über sechs große 300-mm-Fabs in Taiwan, mehrere kleinere Werke sowie riesige Komplexe für das Packaging und Testen von Chips. Die unabhängige Energieversorgung dieser Infrastruktur ist nicht nur für das Unternehmen, sondern für den gesamten globalen Technologiemarkt wichtig, da Apple, NVIDIA und andere Giganten auf die Produkte genau dieser Fabriken angewiesen sind.

Nach Schätzungen der Regierung wird der Übergang der Großverbraucher zur Eigenversorgung die Stabilität des nationalen Energiesystems erhöhen und die Grundpfeiler der Wirtschaft bei unerwarteten Unfällen schützen. Im Zeitalter der AI-Revolution werden Energieressourcen zum Schlüsselfaktor für die Entwicklung der Halbleiterindustrie.