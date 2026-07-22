Social-Media-Verbot für Kinder: Eine neue Welle weltweiter Beschränkungen

In den letzten Monaten haben viele entwickelte Länder begonnen, strenge Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige und Jugendliche einzuschränken. Diese Initiativen sollen die jüngere Generation vor Cybermobbing, digitaler Abhängigkeit, psychischen Problemen und verschiedenen Internetgefahren schützen. Australien ist hierbei Vorreiter und hat als erstes Land weltweit ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die australische Regierung hat die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren ab Ende 2025 offiziell verboten. Diese Beschränkung umfasst Plattformen wie Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch und Kick. Bemerkenswert ist, dass WhatsApp und YouTube Kids nicht in dieser Liste enthalten sind. Technologieunternehmen, die gegen die Gesetze verstoßen, können mit Geldstrafen von bis zu 34,4 Millionen USD belegt werden.

Pläne in Europa und Nordamerika

Auch Frankreich hat sich kürzlich den Ländern angeschlossen, die die Kontrolle über soziale Medien verschärfen, und ähnliche Maßnahmen angekündigt. Die österreichische Regierung hat ihre Absicht bekundet, soziale Medien für Kinder unter 14 Jahren bis Ende März dieses Jahres zu verbieten. Derzeit wird an diesem Gesetzesentwurf gearbeitet, dessen Fertigstellung für Juni erwartet wird.

Die kanadische Regierung hat Anfang Juni einen Gesetzesentwurf zur digitalen Sicherheit vorgelegt. Demnach könnten soziale Medien für unter 16-Jährige gesperrt werden. Wenn Tech-Giganten jedoch nachweisen können, dass sie über wirksame interne Richtlinien zum Schutz junger Nutzer verfügen, könnten sie von diesem Verbot ausgenommen werden. Dänemark steht dem in nichts nach: Das Parlament des Landes unterstützt die Einschränkung von Plattformen für Kinder unter 15 Jahren.

Soziale Medien sollten sich bei der Altersbestimmung der Nutzer nicht nur auf einfache Umfragen verlassen. Australien und andere Länder fordern von den Plattformen die Einführung mehrstufiger Verifizierungsmethoden. Dies führt wiederum zu Debatten über den Schutz personenbezogener Daten und übermäßige staatliche Eingriffe in das digitale Leben.

Kritik und erwartete Ergebnisse

Organisationen wie Amnesty Tech und einige Experten betonen, dass solche Verbote ineffektiv seien. Ihrer Meinung nach berücksichtigen die Beschränkungen nicht die Lebensrealität der jungen Generation und ihren Bedarf an moderner Technologie. Dennoch verschärfen viele Länder weiterhin ihre Gesetzgebung und stellen die psychische Gesundheit von Kindern in den Vordergrund.

Australien: Verbot unter 16 (mit Bußgeldern);

Österreich: Beschränkung unter 14;

Kanada: Gesetz zur digitalen Sicherheit für unter 16-Jährige;

Dänemark: Nutzungsbeschränkung unter 15.

Auch in Usbekistan wird das Thema Sicherheit von Jugendlichen in sozialen Medien häufig diskutiert. Obwohl in unserem Land bisher keine solch drastischen Verbote eingeführt wurden, ist es möglich, dass die globalen Erfahrungen die lokale Gesetzgebung in Zukunft beeinflussen könnten.