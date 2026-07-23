IBM am Rande einer Finanzkrise: Der unerwartete Schlag des KI-Booms

IBM, einer der ältesten und renommiertesten Technologiegiganten der Welt, hat einen unerwarteten und schmerzhaften Finanzbericht für das laufende Quartal veröffentlicht. Die Einnahmen des Unternehmens lagen deutlich unter den Prognosen der Wall-Street-Analysten, was zu einem Kurssturz der Aktie um 25 Prozent an einem einzigen Tag führte. Dies wurde als der größte Tagesverlust in der Geschichte von IBM verzeichnet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Unternehmenschef Arvind Krishna und der Vorstand sahen sich angesichts des Ernstes der Lage gezwungen, die Investoren vorab zu warnen. Den veröffentlichten Zahlen zufolge erzielte IBM im Quartal zwar einen Umsatz von 17,2 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Dollar, doch die wichtigsten Kennzahlen fielen deutlich schlechter aus als von den Investoren erwartet. Insbesondere der Rückgang in der „Infrastruktur“-Sparte des Unternehmens überraschte alle.

Gründe für die Krise im Mainframe-Geschäft

Das Mainframe-Geschäft (Hochleistungsserver), das als Säule der finanziellen Stabilität von IBM gilt, schrumpfte um 42 Prozent. Dies ist ein äußerst gefährliches Signal für das Unternehmen, denn wie Finanzvorstand Jim Kavanaugh erklärte, erzielt das Unternehmen für jeden Dollar an verkaufter Mainframe-Hardware zusätzlich 3 Dollar Umsatz durch Software. Der Rückgang der Mainframe-Verkäufe wirkt sich negativ auf alle Einnahmen in der gesamten Kette aus.

Die Unternehmensführung betont, dass dieser Rückgang ein vorübergehendes Phänomen sei. Es stellte sich heraus, dass Dutzende Großkunden, die den Kauf neuer Systeme im Quartal geplant hatten, in letzter Minute von den Verträgen zurückgetreten sind. Obwohl die Anzahl der Kunden gering erscheinen mag, haben diese Verluste ein riesiges Loch in das Budget des Unternehmens gerissen, da jedes Mainframe-System Millionen von Dollar kostet und langfristige Serviceverträge beinhaltet.

Künstliche Intelligenz: Rettung und Bedrohung zugleich

Interessanterweise schlägt der KI-Boom, der die IBM-Aktien in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau gehalten hat, nun auf das traditionelle Geschäft zurück. Laut Arvind Krishna überdenken Kunden ihre Budgets. Anstatt neue Mainframes zu kaufen, leiten sie ihre Mittel in andere Arten von Hardware um, die für KI-Rechenzentren erforderlich sind.

Da die Preise für Ausrüstung und Computerhardware für Rechenzentren um 15 bis 30 Prozent gestiegen sind, stehen Unternehmen vor einer Wahl. Viele Konzerne ziehen es vor, in Ressourcen zu investieren, die für den Betrieb moderner KI-Modelle erforderlich sind, anstatt veraltete, aber zuverlässig funktionierende Mainframes zu modernisieren.

Laut ixbt.com hat die IBM-Führung ihre Wachstumsprognosen für das Jahresende gesenkt. Dies bedeutet, dass die Komplikationen des aktuellen, erfolglosen Quartals das ganze Jahr über zu spüren sein werden. Dennoch weist das Unternehmen Gerüchte zurück, dass die Ära der Mainframes zu Ende gehe, und zeigt sich zuversichtlich, dass sich die Lage bald stabilisieren wird.