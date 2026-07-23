Im Rahmen des Global Combat Air Programme (GCAP), einer Zusammenarbeit zwischen Großbritannien, Italien und Japan, wurde eine wichtige Phase der Konstruktionsprüfung für das Triebwerk eines Kampfflugzeugs der nächsten Generation abgeschlossen. Die von Ingenieuren der Unternehmen Rolls-Royce, Avio Aero und IHI Corporation durchgeführten Analysen haben das Projekt einen Schritt näher an die umfassenden Bodentests gebracht, wie ixbt.com berichtet. berichtet darüber.

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines Triebwerks, das nicht nur hohen Schub liefert, sondern auch die für moderne Sensoren und fortschrittliche Waffensysteme erforderliche große Menge an elektrischer Energie und Kühlleistung bereitstellen kann. Experten sind der Meinung, dass die komplexen elektronischen Systeme an Bord von Kampfflugzeugen der sechsten Generation mehr Ressourcen benötigen als herkömmliche Triebwerke.

Technologische Zusammenarbeit und digitaler Ansatz

Während der Vorbereitungsphase führten Ingenieure der drei Länder über 100 komplexe Prüfungen an einzelnen Triebwerkskomponenten durch. Auf Basis der gesammelten Daten wurde die endgültige Konstruktion des Triebwerks präzisiert. Derzeit hat in allen Partnerländern der Fertigungsprozess für bestimmte Triebwerkskomponenten begonnen.

Das neu entwickelte Demonstrator-Triebwerk dient dazu, zukünftige technische Risiken zu minimieren. Zudem ermöglicht es die praktische Erprobung von Konstruktionsmethoden, digitalen Werkzeugen und technologischen Prozessen, die in der Serienfertigung eingesetzt werden sollen. Zur Koordinierung dieser Prozesse wurde im britischen Reading ein spezielles Collaboration Hub eingerichtet.

In der nächsten Phase werden Bodentests des Demonstrators im vollen Maßstab durchgeführt. Während dieser Tests werden die Betriebsstabilität des Triebwerks, sein Potenzial zur Stromerzeugung und seine Fähigkeit, die thermischen Belastungen des zukünftigen Flugzeugs zu bewältigen, detailliert untersucht. Dies ist entscheidend für den Gesamterfolg des Projekts.

Derzeit sichert das GCAP-Programm fast 9.000 Arbeitsplätze in der Luft- und Raumfahrtindustrie in Großbritannien, Italien und Japan. Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts erhöht nicht nur die militärische Luftfahrtkapazität, sondern stärkt auch die Führungsposition der teilnehmenden Länder im Hochtechnologiesektor. Auch für Länder wie Usbekistan sind die Ergebnisse einer solchen globalen technologischen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung neuer Standards in der Luftfahrt und Technik von Interesse.