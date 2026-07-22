Luftfahrt-Revolution: JetZero entwickelt eine neue Flugzeuggeneration ohne klassischen Rumpf

Das US-Startup JetZero hat mit der Entwicklung des Passagierflugzeugs Z4 begonnen, das eine echte Revolution in der Luftfahrt auslösen soll. Es wird erwartet, dass dieser Jet das weltweit erste Serienflugzeug sein wird, das auf dem "Blended Wing Body" (BWB)-Konzept basiert. Diese Technologie verzichtet auf die traditionelle Flugzeugform und zielt darauf ab, Flügel und Rumpf zu einer einzigen, integrierten Einheit zu verschmelzen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das auf der Farnborough International Airshow in Großbritannien vorgestellte Projekt hat die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen. Laut ixbt.com verbessert das neue Design die Aerodynamik erheblich und ermöglicht eine Senkung des Treibstoffverbrauchs um 30 bis 50 Prozent im Vergleich zu aktuellen Flugzeugen ähnlicher Kapazität. Dies reduziert nicht nur die Umweltbelastung, sondern senkt auch die Betriebskosten der Fluggesellschaften drastisch.

Technische Möglichkeiten und Komfort

Das Z4-Flugzeug ist für den Transport von etwa 250 Passagieren ausgelegt und kann mit einer Tankfüllung eine Strecke von 9260 Kilometern (5000 Seemeilen) zurücklegen. Diese Leistung ermöglicht den effizienten Einsatz des Flugzeugs sowohl auf Mittel- als auch auf Langstreckenflügen. Die Ingenieure von JetZero planen, das Flugzeug bis Anfang der 2030er Jahre für kommerzielle Flüge einsatzbereit zu machen.

Obwohl das Flugzeug äußerlich extrem futuristisch wirkt, ist es vollständig an die bestehende Flughafeninfrastruktur angepasst. Die Entwickler betonen, dass die Z4 ohne jegliche Modernisierung die aktuellen Rollbahnen, Fluggastbrücken und Gates nutzen kann. Der breitere Rumpf sorgt zudem für eine geräumigere Kabine und beschleunigt den Ein- und Ausstiegsprozess für Passagiere.

Internationale Zusammenarbeit und Zukunftsaussichten

Im Rahmen des Projekts hat die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) eine Partnerschaft mit JetZero begonnen. Der japanische Carrier wird dabei helfen, das Flugzeug an reale Betriebsbedingungen anzupassen. Insbesondere werden Experten gemeinsam Fragen der Bodenabfertigung, Logistik und technischen Wartung an Flughäfen bearbeiten.

Das Management von JetZero ist davon überzeugt, dass die frühzeitige Einbindung von Fluggesellschaften in das Projekt die Anpassung des Z4-Modells an die Marktanforderungen erleichtert. Dies vereinfacht wiederum den Zertifizierungsprozess und beschleunigt die massenhafte Einführung der neuen Flugzeuggeneration. In Zukunft könnten solche Flugzeuge auch auf den Luftfahrtmärkten von Ländern mit Bedarf an Langstreckenflügen ihren Platz finden.