Der Halbleiter-Gigant Intel führt weitere Stellenkürzungen in seiner Data Center Group durch, einem seiner profitabelsten Geschäftsbereiche. Diese Abteilung ist für Xeon Server-Prozessoren und Infrastruktur für AI verantwortlich. Das Management begründete die Entscheidung mit einer Optimierung des Personals, die für die langfristige Geschäftsentwicklung notwendig sei. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einer offiziellen Stellungnahme gegenüber The Oregonian bestätigten Intel-Vertreter, dass die organisatorischen Änderungen im Einklang mit der Gesamtstrategie des Unternehmens stehen. Obwohl das Unternehmen nicht bekannt gab, wie viele Mitarbeiter entlassen werden, betonte es, dass dieser Prozess keine negativen Auswirkungen auf Kundenverpflichtungen oder Produkt-Roadmaps haben werde.

Umsatz gestiegen, aber der Wettbewerb ist hart

Interessanterweise finden diese Kürzungen zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Finanzkennzahlen im Bereich Rechenzentren verbessert haben. Laut den Ergebnissen des letzten Quartals erzielte die Abteilung einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Als Hauptgrund für dieses Wachstum wird die steigende Nachfrage nach Xeon Prozessoren genannt, die in AI-Systemen eingesetzt werden.

Trotz positiver Finanzergebnisse konnte Intel jedoch bisher keine AI-Beschleuniger vorstellen, die mit den GPUs von NVIDIA konkurrieren können. Dies führt dazu, dass das Unternehmen Marktanteile in einem der vielversprechendsten Segmente verliert. Laut iXBT.com hat genau dieser Faktor das Unternehmen dazu gezwungen, die Ausgaben zu überdenken.

Globale Umstrukturierungsstrategie

Diese Kürzungen sind Teil einer umfassenden Transformation, die Intel bis März 2025 abschließen will. Das Unternehmen plant, die Gesamtzahl der Mitarbeiter bis Ende des Jahres auf etwa 75.000 zu reduzieren. Diese Strategie zielt darauf ab, Kosten zu senken und die Unternehmensstruktur zu vereinfachen; Lip-Bu Tan ist einer der Verantwortlichen für die Umsetzung.

In Zukunft will sich Intel auf folgende Prioritäten konzentrieren:

Ausbau der Produktion auf Basis des Intel 18A Fertigungsprozesses;

Entwicklung des Auftragsfertigungsgeschäfts (Foundry) für Halbleiter;

Steigerung des Absatzes von Xeon Prozessoren für AI-Infrastruktur.

Auch auf dem Markt in Usbekistan nehmen Intel-Produkte eine führende Rolle bei Serverlösungen ein. Xeon Prozessoren werden in lokalen Rechenzentren und staatlichen IT-Projekten häufig eingesetzt. Daher könnten die globalen strukturellen Veränderungen des Unternehmens und neue Produktlinien in Zukunft auch Auswirkungen auf regionale technologische Upgrades haben.