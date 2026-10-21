Chinesischer Ingenieur entwickelt fliegendes Skateboard mit Hilfe von KI

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Chinesischer Ingenieur entwickelt fliegendes Skateboard mit Hilfe von KI

Der unabhängige chinesische Erfinder Song Xinyu hat sich vom fliegenden Gerät des Green Goblin aus dem Film „Spider-Man“ inspirieren lassen und ein Skateboard entwickelt, das Menschen in die Luft heben kann. Bei der Entwicklung des Geräts setzte er auch auf KI. Dies berichteten mehrere ausländische Medien.

Zunächst testete der Erfinder ein Gerät, das mit fünf Strahltriebwerken ausgestattet war. Als die Triebwerke jedoch gleichzeitig gestartet wurden, fing das Gerät Feuer. Nachdem die Ursachen der Fehlfunktion mithilfe von KI analysiert wurden, entschied man sich, auf Strahltriebwerke zu verzichten und stattdessen Elektromotoren zu verwenden.

Die neue Version ist mit 10 elektrischen Antriebseinheiten ausgestattet. Jede davon hat eine Schubkraft von über 30 kg, sodass die gesamte Tragkraft das Gewicht von vier Erwachsenen übersteigt.

Eines der größten Probleme bei der Steuerung des Geräts war die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Dafür entwickelte der Erfinder ein KI-Assistenzsystem, das zwei Smartphones nutzt. Während des Fluges gibt das System über Kopfhörer Sprachbefehle und weist den Piloten an, wie er seine Körperhaltung und seinen Schwerpunkt verlagern soll.

Berichten zufolge verbrachte der Erfinder fast zwei Monate mit der Entwicklung des Geräts und mehr als zehn Tage damit, die Steuerung zu erlernen. Dennoch erfordert das Fliegen mit diesem Gerät aufgrund der offenen Propeller und der Gefahr des Gleichgewichtsverlusts äußerste Vorsicht.

Song XinyuGreen GoblinSkateboardKünstliche IntelligenzLuftfahrt
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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