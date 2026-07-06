Toyota startet Produktion von Flugtaxis: Japanischer Gigant erobert den Himmel

Toyota, einer der weltweit größten Automobilhersteller, tritt in eine neue Ära des Transports ein. Der japanische Industriegigant hat angekündigt, sich auf die Serienproduktion von elektrischen Flugtaxis (eVTOL) mit vertikaler Start- und Landefähigkeit vorzubereiten, indem er die Partnerschaft mit dem amerikanischen Startup Joby Aviation ausbaut. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine Investition, sondern zielt darauf ab, den Transport der Zukunft durch Fließbandmethoden zu popularisieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bei diesem Projekt nutzt Toyota seine jahrzehntelange Erfahrung, um den Montageprozess der Fluggeräte zu optimieren, die Qualitätskontrolle zu stärken und vor allem die Produktionskosten zu senken. Laut ixbt.com will das Unternehmen Flugtaxis durch die Anwendung seines berühmten „Lean Manufacturing“-Systems auf den Luftfahrtsektor zu einem Massenprodukt machen, ähnlich wie bei herkömmlichen Autos.

Intercity-Luftverkehr: Eine neue Stufe

Das von Joby Aviation entwickelte Gerät wird vollständig mit elektrischer Energie betrieben und ist darauf ausgelegt, städtische Verkehrsstaus zu umgehen. Das Unternehmen plant nicht nur den Start eines eigenen Lufttaxidienstes, sondern auch die Bereitstellung dieser Technologie für andere Betreiber weltweit. Die Partnerschaft mit Toyota ist entscheidend für die Umsetzung dieser Pläne.

Es ist erwähnenswert, dass die Verbindung zwischen Toyota und Joby seit fast zehn Jahren besteht. In dieser Zeit haben japanische Ingenieure mit ihrem Fachwissen beim Aufbau der Produktionslinien geholfen. Nun geht die Zusammenarbeit in die Phase der kommerziellen Produktion über, was darauf hindeutet, dass wir in den kommenden Jahren Flugtaxis am Himmel sehen könnten.

Akio Toyoda: Mobilität ist nicht auf Straßen beschränkt

Als er über die Zukunft der Mobilität sprach, betonte Toyota-Verwaltungsratsvorsitzender Akio Toyoda wiederholt, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, sich nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft schnell und sicher zu bewegen. Seiner Meinung nach sollte Toyota nicht nur ein Autohersteller sein, sondern ein globales Unternehmen, das jede Art von Mobilität ermöglicht.

Obwohl noch keine genauen Termine für die Serienproduktion bekannt gegeben wurden, haben beide Seiten erklärt, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Sollte das Projekt erfolgreich sein, wird Toyota nicht nur zum Investor, sondern zum größten Industriepartner auf dem Markt für Flugtaxis. Dies könnte den Weg für umweltfreundliche und schnelle Luftverkehrsmittel in Zukunft auch in Schwellenländern ebnen.

Die Popularisierung dieser Technologie wird voraussichtlich die städtische Infrastruktur grundlegend verändern. Elektromotoren senken den Lärmpegel, und vertikale Landungen verringern den Bedarf an speziellen Flugplätzen. Die Zusammenarbeit zwischen Toyota und Joby Aviation zielt genau darauf ab, diese technologische Revolution zu beschleunigen.