Usbekistans diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen auf der internationalen Bühne erreichen weiterhin neue Höhen. Am 4. Juni dieses Jahres empfing der Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, eine hochrangige Delegation unter der Führung von John Lee, dem Chief Executive der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China, die unser Land besuchte.

Zu Beginn des Treffens auf hoher Ebene überbrachte der Gastgeber die aufrichtigsten und freundschaftlichsten Wünsche des chinesischen Präsidenten Xi Jinping an das Staatsoberhaupt.

Strategische Partnerschaft zwischen Usbekistan und China

Während des Dialogs wurde besonders hervorgehoben, dass die Freundschaftsbande und die umfassenden strategischen Partnerschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern im neuen Jahrhundert ein historisches Niveau erreicht haben. Bilaterale Abkommen werden konsequent umgesetzt. Insbesondere die Abhaltung der Sitzung der Zwischenstaatlichen Kommission in Peking, des dritten Interregionalen Forums in Xi'an sowie die Organisation eines Wirtschaftsforums in Hongkong mit der Eröffnung des Usbekischen Handelshauses im Mai dieses Jahres sind ein deutlicher Beweis dafür.

Es wurde die Zuversicht geäußert, dass die Ankunft einer großen Delegation aus Vertretern der führenden Wirtschaftskreise Hongkongs in Taschkent diese positive Dynamik weiter beleben wird.

Wichtigste Neuigkeit: Visumfreier Verkehr wird bald eingeführt!

Aufgrund der Ergebnisse des Treffens wurden eine Reihe historischer Abkommen erzielt, die der Bevölkerung und den Unternehmern unseres Landes echte Freude bereiten:

Visumfreier Verkehr: In naher Zukunft wird ein visumfreier Verkehr auf bilateraler Basis zwischen Usbekistan und Hongkong eingeführt;

Direktflüge: Direkte Flugverbindungen zwischen den beiden Standorten sowie komfortable konsularische Dienstleistungen werden eingerichtet;

Wirtschaftsrat: Ein gemeinsamer Wirtschaftsrat wird zur Koordinierung gegenseitiger Projekte eingerichtet und ein spezieller 'Fahrplan' verabschiedet.

Zusammenarbeit bei Innovationen und Zukunftstechnologien

Im Rahmen der Ausweitung der wirtschaftlichen und industriellen Zusammenarbeit mit Hongkong wird ein umfassendes Kooperationsprogramm in den folgenden Prioritätsbereichen entwickelt, die auf dem Weltmarkt am beliebtesten sind:

Prioritäre Bereiche der Zusammenarbeit Entwicklungsperspektiven Hochtechnologien Künstliche Intelligenz, Fintech und innovative Start-ups Moderne Wirtschaft 'Grüne' Energie, digitale Wirtschaft und Biotechnologien Sozialbereich Modernes Bildungssystem, Tourismus und kultureller Austausch

Redaktioneller Kommentar: Die Einführung eines direkten visumfreien Verkehrs und von Flugverbindungen mit Hongkong, einem wichtigen globalen Finanz- und Innovationszentrum, wird unseren Landsleuten, insbesondere Geschäftsleuten und Reisefreunden, beispiellose neue Möglichkeiten eröffnen.

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