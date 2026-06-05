Die alte und immerwährende Stadt Samarkand richtet ein weiteres großes internationales Forum aus – die Versammlung der Globalen Umweltfazilität (GEF). Im Rahmen dieser prestigeträchtigen Veranstaltung fand am 5. Juni Saida Mirziyoyeva, Leiterin der Präsidialverwaltung der Republik Usbekistan, ein hochrangiges wichtiges Treffen mit Inger Andersen, stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen (UN) und Exekutivdirektorin des UN-Umweltprogramms (UNEP), sowie Claude Gascon, Chief Executive Officer der Globalen Umweltfazilität, statt.

Das Treffen verlief in einer freundlichen, konstruktiven und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Atmosphäre, wobei Umweltfragen, die nicht nur für Usbekistan, sondern für die gesamte zentralasiatische Region von Bedeutung sind, ausführlich erörtert wurden.

Prioritäre Bereiche auf dem Weg zur ökologischen Nachhaltigkeit

Während des Dialogs widmeten die Parteien den dringendsten und schmerzhaftesten Problemen, denen unsere Region im aktuellen Zeitalter des globalen Klimawandels gegenübersteht, besondere Aufmerksamkeit. Insbesondere wurden Ansichten zu folgenden Schlüsselbereichen ausgetauscht:

Bekämpfung der Wüstenbildung: Maßnahmen zur Verhinderung von Bodendegradation und Wüstenbildung.

Luftreinheit: Verbesserung der Systeme zur kontinuierlichen Überwachung der Luftqualität.

Biodiversität: Schutz der einzigartigen Natur, Flora und Fauna der Region.

Rationelle Ressourcennutzung: Sparsames Management von natürlichen Reichtümern und Wasserressourcen.

Hohe Anerkennung der internationalen Zusammenarbeit

Nach den Ergebnissen des Treffens teilte Saida Mirziyoyeva, Leiterin der Präsidialverwaltung, ihre aufrichtigen Gedanken auf ihrer offiziellen Seite mit. Dabei wurde besonders hervorgehoben, dass die umfangreichen Reformen im Umweltbereich in unserem Land von der internationalen Gemeinschaft hoch geschätzt werden.

Internationale Organisationen Wichtige Aspekte der Zusammenarbeit UNEP (UN-Umweltprogramm) Systematische Unterstützung der „grünen“ Reformen in unserem Land und Einführung internationaler Standards. GEF (Globale Umweltfazilität) Organisation der historischen Versammlung in Samarkand auf hohem Niveau und Förderung praktischer Umweltlösungen.

In ihrer Ansprache sprach Saida Mirziyoyeva den hochrangigen Gästen ihren tiefen Dank für ihre praktische Unterstützung der Umweltinitiativen in Usbekistan aus und gratulierte ihnen zum erfolgreichen Verlauf dieses historischen Forums, das von Samarkand ausgerichtet wurde.

Zamin-Kommentar: Diese Versammlung, die in Samarkand unter Beteiligung der Führungsspitze der UN und der Globalen Umweltfazilität stattfand, zeigt, dass die „grüne Agenda“ Usbekistans im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft steht. Für unsere Region, die mit Wüstenbildung, Luftqualität und den Folgen der Aralsee-Katastrophe kämpft, ist die finanzielle und technische Unterstützung solcher großer Fonds so lebenswichtig wie Wasser und Luft. Dieses Treffen wird als Ausgangspunkt für neue Projekte im Umweltschutz in unserem Land dienen.

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