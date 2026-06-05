Ein 60 Hektar großer Chemie-Cluster entsteht in Taschkent

Im Taschkenter Bezirk Mirzo Ulugbek wird ein wissenschaftlich-produktiver und bildungsorientierter Cluster für die chemische Industrie errichtet.

Das auf 60 Hektar angelegte Projekt wird fortschrittliche Wissenschaft, fachspezifische Bildung und Produktion in einem einzigen Gebiet vereinen.

In Zusammenarbeit mit Südkorea wird ein Innovationszentrum für Chemietechnologien eröffnet.

Im neuen Zentrum übernimmt der Staat 50 Prozent der Kosten für wissenschaftlich-experimentelle und Pilotarbeiten.

Bis Ende 2025 werden das Taschkenter Institut für Chemietechnologie und die Zweigstelle der Mendelejew-Universität für Chemietechnologie Russland in das Cluster-Gebiet verlegt.

Die Einrichtung des Clusters zielt darauf ab, Innovationen im Chemiesektor schneller einzuführen und international wettbewerbsfähige Fachkräfte auszubilden.