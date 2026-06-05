Änderung der Busfahrpreis-Zahlungsregeln in Taschkent ab dem 1. September

·84·Usbekistan
Änderung der Busfahrpreis-Zahlungsregeln in Taschkent ab dem 1. September

Eine Regierungsverordnung „Über zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des städtischen Personennahverkehrssystems“ wurde verabschiedet. Dies teilte der Pressedienst des Verkehrsministeriums mit.

Gemäß der Verordnung wird ab dem 1. September 2026 in den Stadtbuschen von Taschkent ein neues Verfahren zur Zahlung des Fahrpreises beim Einstieg eingeführt. Fahrgäste können die Zahlung mit Verkehrskarten, Bankkarten, Smartphones oder anderen kontaktlosen elektronischen Zahlungsmitteln (NFC, QR, Biometrie usw.) über Validatoren vornehmen. Personen mit Anspruch auf ermäßigte Fahrten müssen ihren Status durch Auflegen ihrer Sozial- oder Verkehrskarte auf den Validator bestätigen.

Wenn die Zahlung nicht in der vorgeschriebenen Weise erfolgt oder bestätigt wird, gilt der Fahrgast als fahrscheinlos.

Darüber hinaus wird bis zum 31. Dezember 2027 ein nullprozentiger Entsorgungsgebührensatz für die Einfuhr neuer Busse, Elektrobusse und Oberleitungsbusse angewendet, die für die Beförderung von 60 oder mehr Fahrgästen zuzüglich Fahrer ausgelegt sind und den Umweltstandards Euro-5 und höher entsprechen.

Zudem ist geplant, bis zum 1. September dieses Jahres ein einheitliches integriertes Zahlungssystem für den öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt und die Vorort-Eisenbahnverbindungen einzuführen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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