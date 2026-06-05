Neue Preise für ein Kilogramm Plov in Usbekistan bekannt gegeben

Das Staatliche Komitee der Republik Usbekistan für Statistik hat die Ergebnisse des „Plov-Index“ für Mai 2026 veröffentlicht. Demzufolge wurden die berechneten Kosten für die Zubereitung eines Kilogramms Plov auf Basis der in den verschiedenen Regionen des Landes verwendeten Produkte bekannt.

Laut Berechnungen,

• Republik Karakalpakstan — 103.557 Sum;

• Gebiet Andijan — 113.198 Sum;

• Gebiet Buchara — 115.466 Sum;

• Gebiet Jizzax — 115.970 Sum;

• Gebiet Kaschkadarja — 117.746 Sum;

• Gebiet Navoi — 116.889 Sum;

• Gebiet Namangan — 115.801 Sum;

• Gebiet Samarkand — 119.998 Sum;

• Gebiet Surxondaryo — 117.800 Sum;

• Gebiet Syrdarya — 111.471 Sum;

• Gebiet Taschkent — 119.694 Sum;

• Gebiet Ferghana — 122.884 Sum;

• Gebiet Choresm — 114.394 Sum;

• Stadt Taschkent — 125.126 Sum.

Es wird betont, dass diese Indikatoren auf den Preisen der für die Zubereitung von Plov notwendigen Produkte basieren und nicht den Preis pro Kilogramm fertigen, in den Regionen verkauften Plov darstellen.

Zur Information: Der „Plov-Index“ wird seit Januar 2020 erhoben. Bei der Erstellung dieses Index wird das Volumen der Produkte untersucht, die für die Zubereitung von 1 Kilogramm Plov in allen Regionen der Republik aufgewendet werden. Auf dieser Grundlage werden auch die durchschnittlichen Kosten für eine Portion Plov in öffentlichen Gastronomiebetrieben geschätzt.

Experten weisen darauf hin, dass Änderungen der Preise der Hauptzutaten von Plov — Reis, Fleisch, Karotten, Zwiebeln und Öl — die Überwachung der allgemeinen Preisdynamik auf dem Markt ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht der Vergleich der Plov-Zubereitungskosten in den Regionen einen Vergleich der Lebenshaltungskosten.

Laut den Tabellendaten kostete ein Kilogramm Rindfleisch im Mai in keiner Region weniger als 100.000 Sum. Wenn man im Februar noch Fleisch für etwa 70.000–80.000 Sum finden konnte, ist das teuerste Fleisch derzeit im Gebiet Ferghana mit 126.972 Sum verzeichnet, das günstigste in der Republik Karakalpakstan mit 103.549 Sum.