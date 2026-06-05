Neues digitales Verfahren zur Registrierung von Mehrfamilienhäusern eingeführt

Reformen zur Einführung digitaler Technologien in staatlichen Dienstleistungen und zur Beseitigung unnötiger bürokratischer Hürden für die Bevölkerung werden in unserem Land konsequent fortgesetzt. Ab 1. Juni hat eine Ära wahrhaft revolutionärer Veränderungen auf dem usbekischen Immobilienmarkt und im Katastersystem begonnen. Die Prozesse zur Dokumentation von Mehrfamilienwohnhäusern und der darin enthaltenen Wohnungen wurden nun vollständig auf ein neues System umgestellt.

Das Staatliche Komitee für Landressourcen, Geodäsie, Kartografie und Staatskataster gab bekannt, dass die Prozesse zur Registrierung von Mehrfamiliengebäuden und Anlagen, zur Erstellung von Katasterdokumenten und zur Formalisierung von Eigentumsrechten vollständig durch das moderne UZKAD System digitalisiert wurden. Das neue Verfahren deckt alle Phasen ab, von der Abnahme der Gebäude nach dem Bau bis zur Ausstellung des endgültigen Katasterpasses und der staatlichen Registrierung.

Elektronische Karten und Allgemeiner Pass: Wichtige Innovationen

Die Einführung dieses Systems hat mehrere Vorteile für Bürger, die Wohnungen in Mehrfamilienhäusern kaufen, sowie für Bauunternehmer geschaffen. Die wichtigsten Vorteile des Systems zeigen sich in folgenden Bereichen:

Einheitliches elektronisches Register: Alle Wohnungen, gewerbliche Nichtwohnflächen und gemeinschaftliches Eigentum für Bewohner (Keller, Flure, Dächer) innerhalb des Gebäudes werden in einer einzigen, zentralisierten Datenbank streng erfasst.

Einheitlicher allgemeiner Pass: Früher wurde jede Immobilie separat betrachtet; jetzt wird ein einziges komplexes Katasterdokument für das gesamte Mehrfamilienhaus erstellt.

Digitale Geo-Karten: Interne und externe digitale Zeichnungen (Pläne) von Gebäuden und Wohnungen werden auf einer interaktiven Online-Karte platziert und in Echtzeit angezeigt.

Bekämpfung von Korruption: Die Umstellung aller Prozesse auf ein Online-Format minimiert Papierkram, lange Warteschlangen und den menschlichen Faktor in staatlichen Behörden und gewährleistet Transparenz.

Welche Vorteile werden für Eigentümer geschaffen?

Diese digitalen Reformen im Katasterbereich dienen in erster Linie dazu, die Unantastbarkeit der Eigentumsrechte einfacher Bürger zu garantieren.

Prioritäre Aspekte des neuen Systems Vorteile für Bewohner und Eigentümer Beschleunigung der Prozesse Die Zeit für die Registrierung neu gebauter Häuser und die Beschaffung von Dokumenten verkürzt sich um ein Vielfaches. Stärkerer rechtlicher Schutz Eine Fälschung von Daten in der digitalen Datenbank ist unmöglich, was den maximalen Schutz der Rechte der Eigentümer gewährleistet. Fernservice Es wird die Möglichkeit geschaffen, immobilienbezogene Informationen jederzeit online zu überprüfen.

Zamin-Kommentar: Beim Kauf von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern waren Betrugsfälle wie Verzögerungen bei Katasterdokumenten oder der Verkauf einer Wohnung an mehrere Personen häufig zu hören. Die vollständige Inbetriebnahme des UZKAD-Systems setzt solchen Problemen ein Ende. Die elektronische Erfassung des Gebäudes vom Fundament bis zum Dach zeigt den Beginn einer Ära echter Sauberkeit und Gerechtigkeit auf dem Immobilienmarkt an.

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