Gasdiebstahl im Wert von 5,3 Milliarden Sum in Chust aufgedeckt

·25·Usbekistan
Gasdiebstahl im Wert von 5,3 Milliarden Sum in Chust aufgedeckt

Im Bezirk Chust wurden Fälle der illegalen Nutzung von Erdgas festgestellt, berichtete der Telegram-Kanal der Gasversorgungsfiliale "Hududgaz Poytaxt".

Auf Anweisung der Leitung der AG "Hududgazta'minot" werden in den Regionen der Republik weiterhin Kontrollmaßnahmen zur Aufdeckung illegaler Erdgasnutzung durchgeführt.

Bei Inspektionen im Bezirk Chust unter Beteiligung der Gasversorgungsfiliale "Hududgaz Namangan", der Bezirksmitarbeiter der Gasversorgung, von "Uzenergoinspeksiya" und der Strafverfolgungsbehörden wurden mehrere Verstöße aufgedeckt.

Im Stadtteil "Kamarsada" des Bezirks wurde bei einer öffentlichen Gastronomieeinrichtung des Bürgers R.Q. ein nicht genehmigter Anschluss an das Erdgasnetz ohne projekttechnische Unterlagen festgestellt.

Während der Inspektion wurde bekannt, dass die Einrichtung Gas über einen veralteten Zähler nutzte. Infolgedessen wurde das Erdgasvolumen im Wert von 1 Milliarde 990 Millionen Sum neu berechnet.

Außerdem wurde in einer weiteren öffentlichen Gastronomieeinrichtung im Bezirk ein ähnlicher Verstoß registriert.

Es wurde festgestellt, dass in einer Einrichtung des Bürgers B.A. Erdgas ohne Vertrag mit dem Versorgungsunternehmen genutzt wurde. Berichtet wurde, dass dieser Fall einen Schaden in Höhe von 3 Milliarden 390 Millionen Sum verursachte.

Alle im Zusammenhang mit den festgestellten Fällen gesammelten Unterlagen werden den Strafverfolgungsbehörden übergeben.

ChustHududgaz PoytaxtHududgazta'minotHududgaz NamanganUzenergoinspeksiya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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