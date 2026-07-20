Massiver Drohnenangriff auf die Region Moskau: Selenskyj gibt Erklärung ab

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Massiver Drohnenangriff auf die Region Moskau: Selenskyj gibt Erklärung ab

Podolsk, 20. Juli 2026
Die Ukraine führte in der Nacht zum 20. Juli einen weiteren massiven Drohnenangriff auf die Region Moskau durch. Nach neuesten Informationen wurden mindestens 10 Personen unterschiedlich schwer verletzt, und an mehreren großen Logistik- und Energieanlagen brachen Brände aus.

Zamin.uz liefert die neuesten Informationen zu den Details des nächtlichen Angriffs, den Opfern und den offiziellen Stellungnahmen beider Seiten.

Opfer und Folgen des Angriffs

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, teilte mit, dass bei dem Angriff mehrere Privathäuser und zivile Infrastruktureinrichtungen beschädigt wurden:

  • Stadt Domodedowo: Das am stärksten betroffene Gebiet — 7 Personen. 6 von ihnen (darunter 3 chinesische Staatsbürger) wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzten erlitten Splitterwunden, Wirbelsäulenfrakturen und Knieverletzungen. Eine der Drohnen stürzte auf die Autobahn M-4.

  • Bezirk Podolsk: Zwei Frauen wurden verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

  • Bezirk Odinzowo: Ein 11-jähriges Mädchen wurde mit der Diagnose schwerer Stress registriert.

Brände in einem Öllager und einem Logistikzentrum mit Verbindungen zu Putins Freund

Analysen in sozialen Netzwerken und Medien zufolge zielten die Drohnen hauptsächlich auf Logistik- und Treibstoffinfrastrukturen ab:

  1. Brand im Öllager: Astra und Agentstwo analysierten, dass eine Drohne in ein Öllager im Mikrobezirk Lwowskij in Podolsk einschlug und einen Großbrand verursachte.

  2. Juschnije Wrata und Wildberries: Auch im Industriepark Juschnije Wrata in Domodedowo kam es zu einem Brand. In diesem Komplex befinden sich große Lagerhäuser von Wildberries, Lemana Pro, Alibaba Group und anderen Unternehmen.

  3. Verbindung zur Roldugin-Stiftung: Berichten zufolge ist der Betreiber des Parks Juschnije Wrata das Unternehmen Instone Development. Anfang 2026 wurde als Haupteigentümer dieses Unternehmens die Stiftung „Talent und Erfolg“ geführt, die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geleitet wird und seinem engen Freund Sergej Roldugin gehört.

Hinweis: Dies war der zweite massive Angriff ukrainischer Drohnen auf die Region Moskau innerhalb der letzten drei Tage. In der Nacht zum 18. Juli wurde das größte Logistikzentrum von Wildberries im Land in Elektrostal getroffen.

Kurzübersicht zum Ausmaß des Angriffs

Indikator

Details

Gesamtzahl der Drohnen

Über 400 (in Richtung Moskau gestartet)

Abgeschossen

85 Drohnen direkt bei der Annäherung an Moskau zerstört

Zielgebiete

Domodedowo, Podolsk, Odinzowo, Elektrostal

Verletzte

10 Personen (3 chinesische Staatsbürger)

Zielentfernung

Von der ukrainischen Grenze Über 400 km

Stellungnahmen von Sobjanin und Selenskyj

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, dass zwischen 20:30 Uhr am 19. Juli und 05:00 Uhr morgens am 20. Juli über 400 Drohnen registriert wurden, von denen die meisten bereits in großer Entfernung neutralisiert wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte die Operation wie folgt:

Wolodymyr Selenskyj: „Region Moskau. Es gibt Ergebnisse unserer weitreichenden Sanktionen gegen Logistikeinrichtungen und ein Öllager. Die Entfernung von unserer Grenze bis zu den Zielen beträgt über 400 Kilometer. Zudem wurden zwei Tanker der Schattenflotte und vier Frachtschiffe im Schwarzen Meer ins Visier genommen. Wir werden auf jeden Schlag Russlands gegen unsere Städte angemessen antworten. Die Beendigung dieses Krieges ist nur durch erhöhten Druck auf Russland möglich.“

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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