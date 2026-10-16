Das System der Zeitmessung in der Welt ändert sich: Die Schaltsekunde wird abgeschafft

Vertreter aus 69 Ländern haben dafür gestimmt, die bei der Zeitmessung verwendete Schaltsekunde abzuschaffen und durch ein neues System zu ersetzen. Die Änderungen sollen ab 2027 in Kraft treten. Dies berichtete The Guardian.

Die Entscheidung wurde am 15. Oktober auf einer Konferenz des Internationalen Büros für Maß und Gewicht im französischen Versailles getroffen. Dem neuen System zufolge wird eine Differenz von bis zu einer Stunde zwischen der koordinierten Weltzeit (UTC) und der auf der Erdrotation basierenden astronomischen Zeit zugelassen. Die Notwendigkeit, eine solche Differenz zu korrigieren, könnte jedoch erst in Jahrtausenden auftreten.

Im aktuellen Zeitsystem wird bei Bedarf eine Sekunde zur UTC hinzugefügt, um Änderungen in der Erdrotation auszugleichen. Dies wird als „Schaltsekunde“ bezeichnet. Solche kleinen Anpassungen können jedoch Störungen in Computersystemen, Kommunikationsnetzen, Satelliten und Stromnetzen verursachen.

Beispielsweise traten 2012 nach der Einführung der Schaltsekunde Probleme in einigen Computersystemen auf. Es kam zu Ausfällen bei Reddit und LinkedIn, und auch bei der Fluggesellschaft Qantas gab es Verspätungen.

Wissenschaftler erklären, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Erde nicht konstant ist. Sie wird durch natürliche Faktoren wie die innere Struktur des Planeten sowie Prozesse in den Ozeanen und der Atmosphäre beeinflusst. Langfristig verlangsamt sich die Erdrotation, doch in den letzten Jahren wurden auch Phasen der Beschleunigung beobachtet.

Aus diesem Grund äußerten Experten die Sorge, dass es in Zukunft notwendig werden könnte, eine Sekunde nicht hinzuzufügen, sondern abzuziehen, um die Zeit anzupassen. Dies nennt man eine „negative Schaltsekunde“, die bisher noch nie angewendet wurde. Wissenschaftler schätzen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Bedarfs im nächsten Jahrzehnt auf etwa 30 Prozent.

Das Hauptziel des neuen Systems ist es, die häufigen kleinen Anpassungen bei der Zeitmessung zu eliminieren und das Risiko von Störungen in der digitalen Infrastruktur zu verringern. Dabei wird zugelassen, dass die Differenz zwischen astronomischer und offizieller Zeit wächst; eine notwendige Korrektur kann erst erfolgen, wenn die Grenze von einer Stunde erreicht ist.

Zur Information: 1967 wurde die Definition der Sekunde auf Basis der Schwingungen des Cäsium-133-Atoms festgelegt. Seit 1972 wurden der UTC insgesamt 27 Schaltsekunden hinzugefügt, um die Übereinstimmung mit der Erdrotation zu wahren. Die letzte Änderung dieser Art erfolgte am 31. Dezember 2016.