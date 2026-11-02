Will Russland der Organisation der Turkstaaten beitreten? Der Kreml hat offiziell reagiert

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Will Russland der Organisation der Turkstaaten beitreten? Der Kreml hat offiziell reagiert

Der Pressesprecher des Präsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Peskow, erklärte, dass eine Teilnahme Russlands an den Aktivitäten der Organisation der Turkstaaten (OTS) ein absolut natürlicher und logischer Schritt wäre.

In einer Erklärung vom 2. November betonte der Kreml-Vertreter, dass viele Völker und Regionen innerhalb des Landes historisch turkstämmige Wurzeln haben, und deutete an, dass Moskau an einer Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation interessiert sei.

«Logisch und natürlich»: Die wichtigsten Punkte von Peskow

Der offizielle Ansatz der russischen Führung zu diesem Thema stützt sich auf folgende Kernaspekte:

  • Historischer und nationaler Faktor: «In Russland gibt es eine Reihe von Regionen, deren Bevölkerung historisch und ihrer Herkunft nach turkstämmig ist. Daher wäre eine solche Beteiligung absolut verständlich, zweckmäßig und natürlich», betonte Dmitri Peskow.

  • Nicht einzelne Regionen, sondern der Gesamtstaat: Der Pressesprecher des Präsidenten stellte klar, dass es hierbei nicht um die Beteiligung einzelner turkstämmiger Republiken Russlands (wie etwa Tatarstan, Baschkortostan oder Jakutien) geht, sondern um die Beteiligung der Russischen Föderation als Gesamtstaat.

Tokajews Initiative: Wird ein Beobachterstatus gewährt?

Diese Position des Kremls kommt nicht von ungefähr – sie ist eine direkte Fortsetzung einer wichtigen politischen Initiative in Zentralasien:

  • Vorschlag des kasachischen Präsidenten: Zuvor hatte der kasachische Staatschef Kassym-Schomart Tokajew die Idee geäußert, Russland den offiziellen Status eines Beobachters in der Organisation der Turkstaaten zu verleihen.

  • Tiefe historische Verbindungen: Tokajew begründete seinen Vorschlag damit, dass Moskau seit Jahrhunderten untrennbare geopolitische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zur turkstämmigen Welt pflegt.

Sollte diese Initiative von den Mitgliedstaaten der Organisation (Usbekistan, Türkei, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan) unterstützt werden, könnte das geopolitische Gleichgewicht und der Umfang der internationalen Zusammenarbeit auf der Plattform der OTS eine neue Stufe erreichen.

Organisation der TurkstaatenDmitri PeskowKassym-Schomart TokajewRussische FöderationGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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