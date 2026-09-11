Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern

Da sich die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ändert, könnte das weltweit geltende Zeitsystem in Zukunft angepasst werden. Wissenschaftler schlagen vor, auf ein System umzustellen, das nicht von der Erdrotation abhängt. Eine entsprechende Studie wurde im Magazin „Naked Science“ veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass weltweit seit 1972 die koordinierte Weltzeit (UTC) verwendet wird. Dieses Zeitsystem wird auf Basis von Atomuhren synchronisiert. Da die Rotationsgeschwindigkeit der Erde jedoch nicht konstant ist, entsteht eine gewisse Diskrepanz zwischen Atomzeit und Sonnenzeit.

Um diese Lücke zu schließen, wurden seit 1972 27 „Schaltsekunden“ eingefügt. Das bedeutet, es wurden einsekündige Korrekturen vorgenommen, um das Zeitsystem an die Erdrotation anzupassen.

Doch in den letzten Jahren ändert sich die Situation, da sich die Erdrotation beschleunigt hat. Nun ist es notwendig, eine Sekunde zu entfernen, also eine negative „Schaltsekunde“ einzuführen. Dies ist nun erforderlich.

Wissenschaftler sind besorgt über die Auswirkungen einer solchen Änderung auf moderne technologische Systeme. Bisher wurde eine negative „Schaltsekunde“ in der Praxis noch nie angewendet. Viele Computerprogramme wurden in der Annahme entwickelt, dass der Zeit nur eine Sekunde hinzugefügt werden kann.

Experten glauben, dass dies umfangreiche technische Störungen in Kommunikations- und Satellitennavigationssystemen verursachen könnte.

Berichten zufolge schlagen Wissenschaftler zur Lösung des Problems vor, die Atomzeit von der Sonnenzeit zu entkoppeln. Bei diesem Ansatz driften beide Zeitsysteme allmählich auseinander. Nach hunderten von Jahren könnten sie mithilfe einer „Schaltstunde“ wieder angeglichen werden.

Im Oktober dieses Jahres findet in Versailles die Generalkonferenz für Maß und Gewicht statt. Dort könnte eine wichtige Entscheidung über die Zukunft der „Schaltsekunde“ getroffen werden.

Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, wird erwartet, dass die neue Regelung am 20. Mai 2027 in Kraft tritt. Danach wird die Verwendung von „Schaltsekunden“ eingestellt und die Atomzeit wird sich allmählich von der Sonnenzeit entfernen.

Berechnungen zufolge könnte der Unterschied zwischen den beiden Zeitsystemen innerhalb von 1000 Jahren eine Stunde erreichen. Obwohl dies im täglichen Leben der Menschen nicht spürbar ist, stellt es eine bedeutende Veränderung für globale technologische Systeme dar.