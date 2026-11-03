Bevölkerung in 33 Ländern zur Vorbereitung auf den Ernstfall aufgerufen

Wie Newsweek berichtet, raten 33 Länder weltweit ihren Bürgern, sich auf mögliche Kriege, großflächige Cyberangriffe und andere Notfälle vorzubereiten. Zu diesen Staaten gehören unter anderem die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada, Mexiko, Schweden, Norwegen, Indien, Australien und Neuseeland.

Die meisten Länder empfehlen den Bürgern, Vorräte an Lebensmitteln und Wasser für mindestens 72 Stunden anzulegen. Frankreich, Großbritannien, Kanada, Japan, Mexiko und in den Niederlanden wird ein Vorrat für drei Tage empfohlen. In Schweden und Norwegen beträgt dieser Zeitraum etwa eine Woche. Deutschland rät der Bevölkerung, Vorräte für 10 Tage anzulegen. Gleichzeitig betont der Katastrophenschutz des Landes, dass bereits ein Drei-Tage-Vorrat die Widerstandsfähigkeit in Notfällen erhöht. Auch in den USA wird empfohlen, Lebensmittel und lebensnotwendige Güter für einige Tage zu lagern. In Indien wurde dazu aufgerufen, spezielle Notfallsets zusammenzustellen.

Diese Empfehlungen beschränken sich nicht nur auf militärische Konflikte. Sie decken auch Risiken wie Naturkatastrophen, lang anhaltende Stromausfälle, Unterbrechungen der Wasserversorgung und Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen ab. In solchen Fällen könnten Geschäfte schließen, Lieferketten unterbrochen werden und der Zugang zu Zahlungssystemen sowie Informationsdiensten erschwert sein.

Auch die Europäische Union hat der Bevölkerung empfohlen, Vorräte anzulegen, um in Notfällen die ersten 72 Stunden eigenständig überbrücken zu können. In Großbritannien wird ebenfalls aktiv dafür geworben, notwendige Produkte und Gegenstände in den Haushalten vorrätig zu halten.

Zu den empfohlenen Vorräten gehören Trinkwasser, haltbare Lebensmittel, notwendige Medikamente, Taschenlampen, zusätzliche Batterien und ein Radio. Bei einem Ausfall von Strom oder Mobilfunknetzen können über das Radio offizielle Warnungen und Nachrichten empfangen werden. Die Menge der Vorräte sollte an die Anzahl der Familienmitglieder, die Ernährungsbedürfnisse und die regelmäßig benötigten Medikamente angepasst werden.

Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt, die Vorräte nicht auf einmal, sondern schrittweise aufzubauen. Eine solche Vorsorge ist nicht nur bei Kriegen oder Cyberangriffen nützlich, sondern auch bei Überschwemmungen, Stürmen, extremer Kälte oder lang anhaltenden Stromausfällen.

Gleichzeitig bedeuten diese Empfehlungen nicht, dass ein Krieg unmittelbar bevorsteht. Sie dienen dazu, die Vorbereitung der Bevölkerung auf verschiedene Notfallsituationen zu verbessern.