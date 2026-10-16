Denkmal für usbekische Soldaten in Belarus eingeweiht: Details zur Eröffnungszeremonie

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Denkmal für usbekische Soldaten in Belarus eingeweiht: Details zur Eröffnungszeremonie

In der Region Wizebsk in der Republik Belarus wurde ein feierlicher Gedenkkomplex zu Ehren der usbekischen Soldaten eröffnet, die während des Zweiten Weltkriegs bei der Befreiung der Region Wizebsk von den nationalsozialistischen Invasoren heldenhaft ihr Leben ließen.

Das historische Denkmal wurde im Bezirk Wizebsk, im Dorf Schapuri, errichtet. An der feierlichen Eröffnungszeremonie am 15. Oktober nahmen offizielle Vertreter beider Länder, die lokale Bevölkerung und eine Ehrenwache teil.

Denkmal für usbekische Soldaten in Belarus eingeweiht: Details zur Eröffnungszeremonie

Unter 18.000 Soldaten waren 729 Usbeken

Das Gebiet, in dem das Denkmal errichtet wurde, gilt als einer der größten und heiligsten Soldatenfriedhöfe der Kriegsgeschichte:

  • Ein riesiges Massengrab: An diesem Ort haben fast 18.000 sowjetische Soldaten ihre letzte Ruhe gefunden, von denen 729 in Usbekistanmobilisierte Helden waren;

  • Gesamtzahl für Wizebsk: Der Vorsitzende des Exekutivkomitees des Bezirks Wizebsk, Sergej Jegorow, stellte fest, dass dieses Gebiet als eine der größten militärischen Grabstätten in Belarus gilt – insgesamt sind auf dem Boden von Wizebsk mehr als 1.300 usbekische Soldaten begraben;

  • Operation „Bagration“: Während der Kriegsjahre wurde das Dorf Schapuri zu einem entscheidenden Schlachtfeld beim Durchbruch der deutschen Verteidigungslinien und war ein wichtiger Punkt der berühmten strategischen Operation „Bagration“.

Denkmal für usbekische Soldaten in Belarus eingeweiht: Details zur Eröffnungszeremonie

Offizielle Eröffnungszeremonie und hochrangige Gäste

An der Veranstaltung anlässlich der Enthüllung des Gedenksteins nahmen Delegationen beider Länder teil:

  • Von belarussischer Seite: Der Leiter des Exekutivkomitees der Region Wizebsk, Alexander Rogoschink, sowie regionale Verantwortliche;

  • Von usbekischer Seite: Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Usbekistans in Belarus, Nuriddin Mamadschonow, sowie der Gouverneur der Region Andijon, Schuchratbek Abdurachmonow;

  • Das Erscheinungsbild des Denkmals: Auf einer Bronzetafel, die auf einem riesigen Naturstein angebracht ist, wurde der Mut der usbekischen Söhne, die ihr Leben für die Freiheit gaben, in usbekischer und russischer Sprache für die Ewigkeit festgehalten.

Denkmal für usbekische Soldaten in Belarus eingeweiht: Details zur Eröffnungszeremonie

Dieser Gedenkkomplex ist nicht nur ein Zeichen des Respekts vor der historischen Gerechtigkeit und dem Gedenken, sondern auch ein wichtiger symbolischer Schritt zur Stärkung der Freundschaft und der gemeinsamen historischen Bande zwischen den Völkern Usbekistans und Belarus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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