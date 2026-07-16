„Grüner Korridor“ für Usbeken in Belarus: Wohnraum, Schulen und Kindergärten für 5.000 Arbeiter versprochen

Die Zusammenarbeit zwischen Usbekistan und Belarus erreicht eine neue Stufe. Im Mittelpunkt stehen die systematische Organisation der Arbeitsmigration und die Stärkung der interregionalen Beziehungen beider Länder.

Der Gouverneur der Region Andijon, Shuhrat Abdurahmonov, und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko trafen sich in der Region Wizebsk, um die Bedingungen für usbekische Fachkräfte sowie Projekte im Wert von über 100 Millionen Dollar zu besprechen.

Zamin.uz präsentiert Details zu diesem historischen Abkommen und den Annehmlichkeiten, die die usbekischen Arbeiter erwarten.

Grundlage des Besuchs und Vereinbarungen auf hoher Ebene

Dieses Treffen und die neuen Pläne sind ein praktischer Ausdruck der Vereinbarungen, die während des offiziellen Besuchs des Präsidenten von Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, am 8.–9. Juli dieses Jahres in der Republik Belarus getroffen wurden.

Shavkat Mirziyoyev hatte zuvor bei einem Treffen zur Umsetzung der Vereinbarungen mit Belarus klare Anweisungen zur systematischen und sicheren Organisation der Arbeitsmigration gegeben. Zur Überwachung und Koordinierung dieses Systems wird in Kürze eine Vertretung der Migrationsagentur Usbekistans in Wizebsk ihre Arbeit aufnehmen.

„Wir arbeiten brüderlich zusammen“: Welche Bedingungen werden für Migranten geschaffen?

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko betonte, dass im Land alle Annehmlichkeiten für usbekische Arbeiter geschaffen werden.

„Das ist auch für uns vorteilhaft. So wird sich die Region Wizebsk entwickeln. Wir arbeiten brüderlich zusammen“, sagte das belarussische Staatsoberhaupt.

Wichtige Vorteile und Garantien für die Arbeiter:

Wohnraumversorgung: Alle in Belarus arbeitenden usbekischen Staatsbürger erhalten eine Unterkunft.

Sozialer Schutz für Familien: Die Kinder der Arbeiter erhalten die Möglichkeit, Schulen und Kindergärten unter den gleichen Bedingungen wie einheimische Kinder zu besuchen.

In welchen Bereichen werden sie arbeiten? Fachkräfte werden hauptsächlich in der Landwirtschaft (einschließlich Produktverarbeitung), im Baugewerbe, in der Industrie, im Dienstleistungssektor sowie als medizinisches Hilfspersonal (Pflege) eingesetzt.

Phasen der Entsendung von Arbeitern und Regionen

Gemäß den Vereinbarungen werden insgesamt 5.000 Arbeiter in die Regionen Wizebsk und Mahiljou in Belarus entsandt. Derzeit sind die ersten 255 Bürger aus der Region Andijon in der Region Wizebsk eingetroffen und bereiten sich auf den Arbeitsbeginn vor.

Phasen Anzahl der Arbeiter Zeitplan und Verfahren Aufnehmende Regionen Phase I (nach Auswahl) 1.100 Bürger In Kürze (in 13 Großbetrieben) Wizebsk und andere Regionen Gesamtplan 5.000 Bürger Ab September, in Gruppen von 500 Personen pro Monat Regionen Wizebsk und Mahiljou

100-Millionen-Dollar-Projekte und ein neues Logistikzentrum

Es geht nicht nur um die Entsendung von Arbeitskräften, sondern auch um aktive Wirtschaftsinvestitionen zwischen den beiden Ländern. Die Parteien haben 30 neue gemeinsame Projekte im Wert von über 100 Millionen Dollar gebildet.

Diese Projekte umfassen Viehzucht, Holzverarbeitung, Handel und Logistik. Insbesondere wird ein großes neues Unternehmen für die gemeinsame Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte gegründet.

Zudem ist geplant, bis Ende des Jahres ein intermodales Logistikzentrum am Bahnhof Orscha zu eröffnen, um Export- und Importfrachten abzuwickeln. Dies wird dazu beitragen, das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern um ein Vielfaches zu steigern.