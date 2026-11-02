Frau in Südkorea überrascht alle mit einer Hochzeitsfeier an ihrem Scheidungstag

In Südkorea feierte die 37-jährige Cho Sin-young den Tag ihrer offiziellen Scheidung nicht als gewöhnliches Datum, sondern als Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Sie organisierte zu diesem Anlass sogar eine Feier, die einer echten Hochzeit glich.

Die Frau wählte ein weißes Festkleid und lud ihre Angehörigen und Freundinnen ein. Die Tische wurden festlich gedeckt und eine Torte vorbereitet. Im Beisein der Gäste wurde die Torte angeschnitten und das Fest in fröhlicher Atmosphäre gefeiert.

Der bewegendste Moment der Zeremonie war jedoch die Rede von Cho Sin-young vor ihren Gästen. Während sie sprach, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten.

Ein Video dieser ungewöhnlichen Feier verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste unter den Nutzern hitzige Debatten aus.

Einige unterstützten die Entscheidung der Frau und werteten dies als Zeichen für einen Neuanfang nach einer schwierigen Zeit und als Akt der Selbstwertschätzung. Andere äußerten jedoch Kritik daran, eine Scheidung wie eine Hochzeit zu feiern.

So sorgte die einzigartige Zeremonie von Cho Sin-young im Internet für geteilte Meinungen. Während die einen es als Symbol für Freiheit und neue Möglichkeiten sehen, halten andere eine solche Feier für übertrieben.