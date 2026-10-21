Bär bricht in Bibliothek in den USA ein und verspeist Honig und Snacks (Video)

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Bär bricht in Bibliothek in den USA ein und verspeist Honig und Snacks (Video)

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Schwarzbär in eine Bibliothek eingedrungen und hat die Vorräte der Mitarbeiter verspeist. Nachdem der unerwartete Gast durch das Gebäude gestreift war, verließ er es von selbst wieder.

Wie die Zeitung „The Guardian“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am 14. Oktober in der Mammoth Lakes Filiale des öffentlichen Bibliothekssystems von Mono County. Der Bär betrat das Gebäude gegen 06:10 Uhr morgens Ortszeit, etwa vier Stunden vor der Öffnung der Bibliothek.

Zuerst stürzte er sich auf die für die Mitarbeiter gelagerten Lebensmittel. Der Bär fraß Erdnussbutter, Pfirsich-Desserts, Kekse und ein Glas Honig. Nachdem er sich satt gegessen hatte, spazierte er durch die Abteilung für Neuerscheinungen und um den Informationstresen, bevor er wieder nach draußen ging. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Interessanterweise fiel der Vorfall mit dem 100. Jubiläum der Erstveröffentlichung des bei Kindern beliebten Buches über Winnie Puuh zusammen. Die Bibliotheksmitarbeiter nannten den Bären scherzhaft einen neuen „Bibliothekar“ und vermuteten, dass er möglicherweise nach dem Buch über Winnie Puuh gesucht haben könnte.

Gleichzeitig rieten die Behörden der Bevölkerung, sich wilden Bären nicht zu nähern und diese nicht zu füttern. Zudem wurde daran erinnert, Abfälle in speziellen, bärsicheren Behältern aufzubewahren und Autotüren sowie Fenster stets geschlossen zu halten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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