Bär bricht in Bibliothek in den USA ein und frisst Vorräte der Mitarbeiter

Im US-Bundesstaat Kalifornien ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall: Ein Schwarzbär drang in eine Bibliothek ein und fraß die Lebensmittel der Mitarbeiter. Interessanterweise geschah dies nur wenige Stunden vor der Öffnung der Bibliothek.

Wie „The Guardian“ berichtet, betrat der Bär die Filiale der Mono County Free Library in Mammoth Lakes vier Stunden vor der Öffnung.

Der unerwartete „Gast“ aus dem Wald machte sich über die Snacks der Mitarbeiter her. Er fraß Erdnussbutter, Kekse und sogar ein Glas Honig. Nachdem er sich satt gegessen hatte, spazierte der Bär durch das Gebäude, inspizierte die Abteilung für Neuerscheinungen sowie den Informationstresen und verließ anschließend die Bibliothek.

Obwohl der Vorfall ungewöhnlich ist, erinnerten die örtlichen Behörden an die Bedeutung der Sicherheitsregeln im Umgang mit Wildtieren. Sie rieten der Bevölkerung, sich Schwarzbären nicht zu nähern, sie nicht zu füttern und keine Lebensmittel offen liegen zu lassen.

Zudem wurde betont, dass bärsichere Mülltonnen verwendet werden sollten und Autotüren sowie Fenster stets geschlossen bleiben müssen.

Auch wenn der Einbruch des Bären viele Menschen überraschte, weisen Experten darauf hin, dass menschliche Nahrungsmittel Wildtiere anlocken können und dies stets beachtet werden sollte.