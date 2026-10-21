Bär bricht in Bibliothek in den USA ein und frisst Vorräte der Mitarbeiter

·3·Welt
Bär bricht in Bibliothek in den USA ein und frisst Vorräte der Mitarbeiter

Im US-Bundesstaat Kalifornien ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall: Ein Schwarzbär drang in eine Bibliothek ein und fraß die Lebensmittel der Mitarbeiter. Interessanterweise geschah dies nur wenige Stunden vor der Öffnung der Bibliothek.

Wie „The Guardian“ berichtet, betrat der Bär die Filiale der Mono County Free Library in Mammoth Lakes vier Stunden vor der Öffnung.

Der unerwartete „Gast“ aus dem Wald machte sich über die Snacks der Mitarbeiter her. Er fraß Erdnussbutter, Kekse und sogar ein Glas Honig. Nachdem er sich satt gegessen hatte, spazierte der Bär durch das Gebäude, inspizierte die Abteilung für Neuerscheinungen sowie den Informationstresen und verließ anschließend die Bibliothek.

Obwohl der Vorfall ungewöhnlich ist, erinnerten die örtlichen Behörden an die Bedeutung der Sicherheitsregeln im Umgang mit Wildtieren. Sie rieten der Bevölkerung, sich Schwarzbären nicht zu nähern, sie nicht zu füttern und keine Lebensmittel offen liegen zu lassen.

Zudem wurde betont, dass bärsichere Mülltonnen verwendet werden sollten und Autotüren sowie Fenster stets geschlossen bleiben müssen.

Auch wenn der Einbruch des Bären viele Menschen überraschte, weisen Experten darauf hin, dass menschliche Nahrungsmittel Wildtiere anlocken können und dies stets beachtet werden sollte.

Mono CountyMammoth Lakes BibliothekSchwarzbärThe GuardianUSA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Geheime Kommunikation!“: Künstliche Intelligenzen haben eine eigene, für Menschen unverständliche Sprache erfunden„Geheime Kommunikation!“: Künstliche Intelligenzen haben eine eigene, für Menschen unverständliche Sprache erfunden17 September 13:46Grauen im Koffer: Leiche eines 17-jährigen Mädchens identifiziertGrauen im Koffer: Leiche eines 17-jährigen Mädchens identifiziert27 Juni 19:29Sieben Monate altes Baby bei Vorfall mit israelischen Soldaten getötetSieben Monate altes Baby bei Vorfall mit israelischen Soldaten getötet7 Juni 10:03SpaceX' großer Plan könnte Musk zum ersten Billionär der Welt machenSpaceX' großer Plan könnte Musk zum ersten Billionär der Welt machen4 Juni 14:41Echte Piratenschiffe auf den Bahamas entdecktEchte Piratenschiffe auf den Bahamas entdeckt4 Juni 14:35Krebsstoppendes Medikament erstaunt WissenschaftlerKrebsstoppendes Medikament erstaunt Wissenschaftler3 Juni 04:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt