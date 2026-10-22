Cristiano Ronaldo baut eine Wasserfabrik für 20 Millionen Euro

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Cristiano Ronaldo baut eine Wasserfabrik für 20 Millionen Euro

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo baut eine Mineralwasserfabrik im Dorf Gostey im Norden des Landes. Es ist geplant, rund 20 Millionen Euro in das Projekt zu investieren.

Laut der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa wird das Projekt von dem Unternehmen Maravilha Decimal durchgeführt, das zu gleichen Teilen dem Fußballer und der Grupo Outeirinho gehört. Beide Parteien halten jeweils 50 Prozent der Anteile.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Grundstück und die Fundamentarbeiten für den Fabrikbau. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant, die Produktion soll Anfang 2028 anlaufen.

Die Fabrik wird in der Lage sein, jährlich 500 bis 600 Millionen Liter Wasser in Glas- und Plastikflaschen abzufüllen. Zunächst sollen 30 bis 35 Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit steigendem Produktionsvolumen könnte die Zahl der Mitarbeiter zunehmen.

Im Rahmen des Projekts wird das natürliche Quellwasser aus dem Dorf Gostey genutzt. Das Produkt soll hauptsächlich in ausländische Märkte exportiert werden, wobei auch die USA als Zielmarkt genannt wurden. Das Design der speziellen Wasserflaschen wird derzeit in Italien entwickelt.

Dies ist eines der Projekte von Ronaldo im Wassergeschäft. Das neue Unternehmen wird in Zusammenarbeit mit der Grupo Outeirinho realisiert, die auf dem portugiesischen Markt für abgefülltes Wasser tätig ist.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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