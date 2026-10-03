Was Bruno Fernandes über Cristiano Ronaldo sagte

Der Kapitän von Manchester United, Bruno Fernandes, hat seine Gedanken zum Abschied von Cristiano Ronaldo, dem Stürmer von Portugal und Al-Nassr, aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft geäußert. Wie Goal.com berichtet, sorgte der plötzliche Abgang des 41-Jährigen während der Spiele der UEFA Nations League für großes Aufsehen in der Fußballwelt und gefährdete seine Zukunft im Nationalteam. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es stellte sich heraus, dass der Hauptgrund für diesen Konflikt die verschlechterten Beziehungen zwischen Ronaldo und Cheftrainer Jorge Jesus sind. Der erfahrene Stürmer saß beim 2:1-Sieg gegen Norwegen auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Dies war das erste Mal seit 18 Jahren, dass er in einem offiziellen Spiel weder in der Startelf stand noch eingewechselt wurde.

Krisengespräche und die Entscheidung zum Abschied

Nach dem Spiel führte der erfahrene Angreifer, der 234 Länderspiele absolviert hat, dringende Gespräche mit dem Cheftrainer und der Führung des portugiesischen Fußballverbandes. Da jedoch keine Einigung erzielt werden konnte, entschied sich Ronaldo, das Lager der Nationalmannschaft zu verlassen.

In seiner Erklärung schrieb Ronaldo: „Nach einer Pressekonferenz und einem Gespräch mit dem Präsidenten des Verbandes habe ich beschlossen, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen. Zu gegebener Zeit werde ich den Portugiesen die Wahrheit über die Gründe meines Abschieds mitteilen.“

Reaktion des Teams und digitale Verluste

Laut Goal.com stand Bruno Fernandes in direktem Kontakt mit dem fünffachen Gewinner des Ballon d'Or und sicherte ihm seine Unterstützung zu. Fernandes erklärte: „Ich habe mit Cristiano gesprochen und ihm gesagt, dass er immer die größte Ikone unserer Nationalmannschaft und unseres Landes bleiben wird. Unsere Nationalmannschaft ist nicht gespalten, sie ist vereint.“

Nach diesem Vorfall erlitt der portugiesische Fußballverband auch im digitalen Bereich einen schweren Schlag. Berichten zufolge verlor der offizielle Instagram-Account der Nationalmannschaft innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden des Konflikts über eine Million Follower.

Zudem verschärfte sich die Situation, nachdem der Spieler selbst einen Social-Media-Beitrag mit „Gefällt mir“ markierte, in dem die Handlungen des Verbandes und des Trainerstabs kritisiert wurden. Als Reaktion auf die Kritik veröffentlichte der Fußballverband eine kurze Stellungnahme, in der betont wurde, dass sich die gesamte Delegation auf die kommenden Spiele und das Erreichen der gesetzten Ziele konzentriere.