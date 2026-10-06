Rio Ferdinand kritisiert Jorge Jesus

Der ehemalige englische Nationalspieler und Verteidiger von Manchester United, Rio Ferdinand, hat das Verhalten des portugiesischen Nationaltrainers Jorge Jesus scharf kritisiert. Seiner Meinung nach hat der Fachmann im Umgang mit Cristiano Ronaldo Respektlosigkeit gezeigt und den Star-Spieler unangemessen behandelt. Dieser Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der Fußballwelt und der Medien und löste hitzige Diskussionen aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, entstand der Konflikt während der jüngsten Nations-League-Spiele im Lager der portugiesischen Nationalmannschaft. Es heißt, der Stürmer von Al Nassr habe das Trainingslager aufgrund von Missverständnissen mit dem Trainer vorzeitig verlassen. Während der Partie gegen Norwegen drehte sich die Aufmerksamkeit um die Rolle des Routiniers auf dem Spielfeld.

Während des Spiels erhielt Cristiano Ronaldo die Anweisung, sich aufzuwärmen, um in der letzten halben Stunde eingewechselt zu werden. Der Trainer entschied sich jedoch letztlich dagegen, den 41-jährigen Stürmer einzusetzen. Der ehemalige Star von Real Madrid und Juventus zeigte seinen Unmut auf der Ersatzbank offen.

Die Entscheidung des Trainers und taktische Änderungen

Jorge Jesus behauptete, taktische Umstellungen während des Spiels hätten ihn gezwungen, seine Pläne zu ändern. Dennoch konnte diese Erklärung die Spannungen zwischen Trainer und Spieler nicht mildern. Solche Konflikte könnten die Stabilität der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene negativ beeinflussen.

Rio Ferdinand ging in seinem Podcast „Rio Presents“ gesondert auf die Situation ein. Der ehemalige Teamkollege, der von 2003 bis 2009 gemeinsam mit Cristiano Ronaldo im Old Trafford spielte, verurteilte das Verhalten des Trainers aufs Schärfste. Er betonte, dass der Coach der Fußball-Legende gegenüber respektlos gehandelt habe.

Rio Ferdinands harte Einschätzung

Laut Ferdinand überschätzt sich Jorge Jesus maßlos. „Dieser Trainer hält sich für Alex Ferguson oder Pep Guardiola. Ich verstehe nicht, warum er sich in die Riege der großen Trainer stellt. Er hätte Cristiano Ronaldo den Respekt entgegenbringen müssen, den er verdient“, sagte der ehemalige Spieler.

Der Experte ist der Meinung, dass die Schwäche des Trainers im Umgang mit den Spielern eine Atmosphäre der Unsicherheit im Team schafft. Wenn Jorge sich nicht öffentlich entschuldigt, um die Situation zu entschärfen, könnte er seinen Posten verlieren. Ferdinand betonte nachdrücklich, dass der Trainer seinen Fehler zugeben müsse.